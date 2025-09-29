La jubilación boomer llevará a Cataluña a un déficit de 454.896 profesionales en los próximos 10 años

En España se calcula que faltarán 3,5 millones de jóvenes para compensar el peso de los mayores de 50 que se tienen que jubilar. “Ya en la actualidad las empresas tienen problemas de cubrir determinados perfiles de trabajadores“. “Está afectando el desarrollo de las empresas”. “Las necesidades se sitúan sobre todo en los oficios. Perfiles técnicos y oficios más clásicos como carniceros, peixaters, panaderos…”. También se detectan carencias en el ámbito industrial, de construcción, de carpintería, metal, soldadura, torneros, etc.