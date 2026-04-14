Juanma Moreno roza la mayoría absoluta, Vox se estanca y el PSOE se aproxima a su peor resultado el 17M

El barómetro del Centra, promovido por la Junta de Andalucía, plantea un cierto estancamiento de Vox que podría llegar a los 20 diputados, seis más que en estos momentos
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Vamos, el CIS andaluz, y por tanto con la misma credibilidad.
Todo a pesar de desmantelar la sanidad y educacion publicas, los cribados, los chachullos de los contratos de la sanidad...
En fin, se ve que eso les importa poco...Estadisticamente nada, de hecho
A ver cómo blanquean eso.