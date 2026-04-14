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Juanma Moreno roza la mayoría absoluta, Vox se estanca y el PSOE se aproxima a su peor resultado el 17M

Juanma Moreno roza la mayoría absoluta, Vox se estanca y el PSOE se aproxima a su peor resultado el 17M

El barómetro del Centra, promovido por la Junta de Andalucía, plantea un cierto estancamiento de Vox que podría llegar a los 20 diputados, seis más que en estos momentos

| etiquetas: juanma , moreno , mayoría , absoluta , vox , estanca , psoe , peor , resultado
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Yo me espero al CIS, seguro que Mopongo y la nueva nueva verdadera izquierda todavía pueden remontar
5 K 68
strike5000 #3 strike5000
"El barómetro del Centra, promovido por la Junta de Andalucía,"

Vamos, el CIS andaluz, y por tanto con la misma credibilidad.
2 K 41
luspagnolu #5 luspagnolu
#3 Es que es eso: es el CIS andaluz, que puede acertar o no.
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
VOX saca un cuarto más de diputados ... se estanca :roll:
1 K 20
#9 Borgiano
#2 Jajajaja, efectivamente, VOX saca 5 diputados más y se "estanca" y AA y Por Andalucía sacan los mismos diputados y "se consolidan"... periodismo cinco estrellas.
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arturios #10 arturios
Ni CIS, ni barómetros ni nada de nada, mejor que se haga una encuesta al 100% de las personas, aunque algunas no voten, creo que lo llaman "elecciones".
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#4 username
Ha bajado 1% desde las ultimas elecciones.

Todo a pesar de desmantelar la sanidad y educacion publicas, los cribados, los chachullos de los contratos de la sanidad...

En fin, se ve que eso les importa poco...Estadisticamente nada, de hecho
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tul #6 tul *
#4 eso dice un panfleto de su pesebre escudándose en una encuesta mas falsa que un duro de 7 pesetas, ya les gustaria
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Aquí la verdad cada voto a la Chiqui debería considerarse un insulto directo
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Mesto #8 Mesto *
No me extrañaría en absoluto que Mari Chusma Mopongo y la PSOE queden hasta por debajo de VOX. La extrema corrupción les pasa factura.

A ver cómo blanquean eso.
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menéame