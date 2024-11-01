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Juanma Moreno: "Con los cribados de mama cometimos un error grave y luego hicimos lo correcto"

Juanma Moreno: "Con los cribados de mama cometimos un error grave y luego hicimos lo correcto"

Vuelve a pedir perdón a las mujeres afectadas por el cáncer de mama y defiende la reacción de su Gobierno.

| etiquetas: juanma , moreno , cáncer , mama , error , grave
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9 comentarios
5 0 0 K 71 actualidad
luspagnolu #1 luspagnolu *
Lo correcto: ocultarlo. Lo correcto: www.meneame.net/story/sale-caducado-no-tireis-asi-instaba-usar-materia.
Es imposible tener menos vergüenza.
5 K 67
#8 CuiProdestHocBellum
#1 El problema principal son sus votantes. No hay forma de que pidan responsabilidades a los "suyos", ni que penalicen electoralmente a gentuza como Mazón, ya que provocar muertes y miseria no es sufifiente para ellos. Una vez alguien entra en la "Secta del Tik Tok de la derechusma" ya no sale.

Es como con los MAGA de Trump. Los ha arruinado, mentido, estafado, metido en guerras genocidas y absurdas... Saben que es un pederasta y aun asi le van a votar.
Son una secta de millones de miembros y ese es el gran logro de las élites. Han convertido a las ovejas en las mayores y mas fanáticas fans del lobo.
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Harkon #2 Harkon *
Si con tu nefasta gestión provocas muertes lo suyo es que dimitas por responsabilidad política Juanma, que no lo pillas.
2 K 37
A.more #5 A.more
#2 el problema es que en España lo que haga el PP está perdonado. Lo que hace pedro sanchez, que ha gestionado las 7 plagas con la oposición en contra de ellos y del pueblo, todo son críticas. Es para estudiar a los votantes. No a los politicos
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Harkon #6 Harkon
#5 Sánchez también debería dimitar aplicando su mismo cuento que aplicó sobre ábalos cuando lo echó, que por responsabilidad política debería dimitir, ojo. Está claro que no llega al nivel de alcantarilla que el PP, pero tambén tiene unas cuantas papeletas para irse y esa es una de ellas.
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XtrMnIO #7 XtrMnIO *
No sé conoce en la historia de la democracia ni una sola vez que el PP haya gestionado bien una crisis.

Grandes Gestores los Cojones.
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Supercinexin #9 Supercinexin
#7 Ni en la historia anterior a la Democracia tampoco. Recordemos que mandaron durante 40 años.
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#4 woke
le faltó decir: "Somos unos completos inútiles a los que les pagan por no hacer nada."
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reithor #3 reithor
Discrepo. Lo correcto habría sido dimitir, o deponer las armas, según se mire.
1 K 22

menéame