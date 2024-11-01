edición general
4 meneos
60 clics
Juanma Lorente, abogado laboralista: "Es totalmente legal que tu empresa te despida por usar el móvil en el trabajo"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Es totalmente legal que tu empresa te despida por usar el móvil en el trabajo"

El profesional del derecho acude a un requisito fundamental para que tu compañía pueda rescindir tu contrato cuando llevas a cabo esta práctica en tiempo efectivo de trabajo...

| etiquetas: actualidad , trabajo , sociedad , noticias
3 1 0 K 31 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 31 actualidad
#1 Pinchito2
Sin comentarios.
0 K 6

menéame