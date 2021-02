Juan Carlos I a Álvaro de Orleans: “Salgo para Nueva York, me invitaste a más vuelos de los que pensaba...”

El 16 de septiembre de 2018 Juan Carlos I escribió a su primo: “Querido Álvaro, salgo antes de una hora para Nueva York y con este vuelo me doy cuenta de que sin darme cuenta me has invitado a muchos más vuelos de los que yo pensaba haber realizado (me habrías podido avisar), siempre nuestra familia ha estado unida desde siglos y yo no puedo olvidar situaciones históricas donde la ayuda fue decisiva, no tengo más que palabras de agradecimiento a tan prolongado gesto... Un fuerte abrazo de tu primo que te quiere y admira. Firmado Juanito”.