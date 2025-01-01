Juan Carlos de Borbón aflora más de cuatro millones de euros ante la pasividad de Hacienda y Fiscalía

Cualquier ciudadano que haya intentado defraudar a Hacienda mas de cuatro millones de euros y que luego diga que ha logrado reunir esa cantidad fuera de España, en apenas cuatro años, para devolver los préstamos que pidió entonces a sus amigos para saldar la deuda, se expondría con seguridad a nuevas inspecciones fiscales. Pero en el caso de Juan Carlos de Borbón no parece que vaya a ser así, por mucho que haya expertos que consideren que existen indicios más que suficientes para sospechar que el exjefe del Estado aún mantiene oculta al fisco,