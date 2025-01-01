edición general
Juan Carlos de Borbón aflora más de cuatro millones de euros ante la pasividad de Hacienda y Fiscalía

Cualquier ciudadano que haya intentado defraudar a Hacienda mas de cuatro millones de euros y que luego diga que ha logrado reunir esa cantidad fuera de España, en apenas cuatro años, para devolver los préstamos que pidió entonces a sus amigos para saldar la deuda, se expondría con seguridad a nuevas inspecciones fiscales. Pero en el caso de Juan Carlos de Borbón no parece que vaya a ser así, por mucho que haya expertos que consideren que existen indicios más que suficientes para sospechar que el exjefe del Estado aún mantiene oculta al fisco,

7 comentarios
#2 Poll
Vaya mal padre. Regala 100 millones a la amantes, pide 5 a los amigotes, y el hijo tiene que ir tirando con 2,5 millones y eso que ya tiene 57 años.

www.eldiario.es/politica/reparten-2-5-millones-euros-patrimonio-rey-fe

www.eldiario.es/politica/reparten-2-5-millones-euros-patrimonio-rey-fe
3 K 46
#3 yocaminoapata
#2 Pobre hijo, casi casi no llega a fin de mes con dos hijas y una buena mujer a su cargo xD
1 K 20
#4 a69
#3 Y la hija mayor gastando a todo trapo: de crucero por el caribe, viajes de helicóptero, cursos aqui y masters allá....
1 K 22
#5 yocaminoapata
#4 Seguro que ella ha ahorrado para eso
0 K 10
#6 a69
#5 Si. Trabajando los veranos como cajera del coviram
0 K 12
#1 kinz000
Justificante de donde sale ese dinerito?
0 K 11
#7 bartolin
Juan carlos de borbón exhibe su cipote y se lo restriega por la cara a los españoles decentes ante la pasividad de los patriotraidores de siempre
0 K 7

