¿Joyas esenciales o selección conservadora? Desgranamos los 10 juegos de lanzamiento de la nueva AES+

Analizamos uno a uno los títulos elegidos: desde la perfección del pixel-art en Garou: MOTW y la supremacía competitiva de KOF 2002, hasta la inclusión de apuestas arriesgadas como el shoot 'em up puzzle Twinkle Star Sprites o el mítico Big Tournament Golf. ¿Merece la pena el desembolso por estos cartuchos físicos o es una selección demasiado conservadora para el coleccionista veterano? Repasamos puntuaciones de comunidad y valor histórico de cada pieza para entender si el catálogo inicial está a la altura de la leyenda.