Un joven muere en Jerez al dispararse accidentalmente con una escopeta mientras intentaba tirar al aire
Un joven de 20 años fallece en Jerez manipulando un arma con amigos; la Policía Nacional investiga el trágico accidente ...
etiquetas
jerez
cádiz
accidente
armas
actualidad
17 comentarios
actualidad
woody_alien
el arma se encasquilló. Al comprobarla, se disparó accidentalmente, impactándole en la cabeza.
Joder, pensaba que eso solo pasaba en los dibujos animados.
11
132
astronauta_rimador
un poco Elmer el gruñón si que parece sí
0
10
woody_alien
Quien sabe si ...
1
23
perrico
Recuerdo en prácticas de tiro en la mili. Todos en fila y a un chaval se le encasquilló el CETME. Con sus santos cojones se giró hacia atrás llamando al sargento, con el arma en horizontal haciendo un barrido todo a lo largo de todos los que estábamos allí.
Es lo más parecido que he vivido a una ruleta rusa.
3
50
Cuchifrito
Eso aún parece algo que podria hacer un idiota, pero lo de apuntar el cañón a ti mismo, joder hasta el más idiota debe sentir instintivamente lo que está haciendo.
Casi que me creería más que se le ha disparado a otro y han dicho que fue el mismo para intentar escurrir el bulto.
2
39
Magog
50% imprudencia 50% imbecil (y lo siento porque decir que alguien que se ha matado por accidente eso no es muy correcto)
La gente que conozco que tiene armas (que no son muchas, también es cierto, fcse en su mayoria) tienen muy interiorizado que el cañón no se mira de frente NUNCA, la única vez que se hace es si está desmontada en la mesa para limpiarla, pero montada nunca-nunca-nunca.
Igual que tener o pasar el cañón en la trayectoria de otra persona
1
17
allaquevamos
justo lo que iba a escribir, es la primera regla del tiro. Nunca se apunta el cañon hacia nadie o donde puede haber alguien. Siempre hacia abajo que a las malas te das en un pie como froilan o de un rebote
0
7
oscarcr80
Podria ser Darwin. Con 20 años es muy posible que no haya tenido descendencia.
2
30
cajadecartonmojada
"Al parecer, el joven intentó disparar al aire con una escopeta en compañía de unos amigos, pero el arma se encasquilló. Al comprobarla, se disparó accidentalmente, impactándole en la cabeza."
Tiene papeletas, pero algo me dice que igual ya no es elegible.
2
31
Romfitay
Parecido a lo de Miguel Blesa
2
39
maoma
¿casualidad?
barriada de San Telmo
www.diariodejerez.es/jerez/San-Telmo-viven-politicos_0_1175882922.html
0
13
MDS
normal, zona chunga de Jerez
0
6
Lyovin81
Un escopetero menos, bien me parece.
1
19
Asimismov
Eso no hubiera pasado si tuviera un arma para defen ... Oh! Wait!
0
12
solojavi
Los amigos van a poder enviar una corona de nunca te olvidaremos completamente verídica, sólo de pensar en la experiencia que han vivido dan escalofríos.
Claramente no sabían mucho de armas y además se está investigando la procedencia del arma en cuestión
0
11
vviccio
Esto pasa en EEUU todos los días porque ponen armas al alcance de cualquiera.
0
11
anonimo115
Que lastima. Mucho animo a su familia
0
10
