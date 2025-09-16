El joven detenido por el caso de la menor quemada en Las Palmas queda libre: fue fortuito y quiso ayudar

El juez de Violencia sobre la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria ha revocado este martes la orden de prisión contra el joven marroquí al que se acusaba de haber quemado a una menor tras escuchar a la víctima, que avala su testimonio: el fuego fue fortuito y él quiso ayudarla. Para el instructor, "se consolida la tesis" de que los dos jóvenes habían estado fumando sobre un colchón y se produjo un fuego accidental "en el que la víctima... Relacionada: www.meneame.net/story/brutal-agresion-machista-isleta-prende-fuego-par