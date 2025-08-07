edición general
11 meneos
58 clics

Una joven condenada a trabajos sociales estafa a una septuagenaria que había pedido compañía a Cruz Roja

Simuló ser una cuidadora enviada por la ONG, le robó el móvil, se autotransfirió 3.000 euros y, además, la denunció por impago cuando el banco bloqueó la transferencia

| etiquetas: estafa , ancianos , valencia
9 2 1 K 96 actualidad
2 comentarios
9 2 1 K 96 actualidad
#1 covacho
Muy lista no era
3 K 33
sotillo #2 sotillo
#1 Y no tiene pinta de aprender
1 K 20

menéame