Una joven condenada a trabajos sociales estafa a una septuagenaria que había pedido compañía a Cruz Roja
Simuló ser una cuidadora enviada por la ONG, le robó el móvil, se autotransfirió 3.000 euros y, además, la denunció por impago cuando el banco bloqueó la transferencia
etiquetas
estafa
ancianos
valencia
actualidad
#1
covacho
Muy lista no era
#2
sotillo
#1
Y no tiene pinta de aprender
