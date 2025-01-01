edición general
Un joven de 18 años es abandonado por sus compañeros de senderismo en mitad de la montaña: 'Un amigo en la necesidad se conoce'

Era una excursión de amigos por la montaña y estuvo a punto de acabar en drama. Lo vivió en primera persona un chaval de 18 años, que tuvo que ser rescatado tras quedar abandonado por sus compañeros en plena montaña. Los hechos ocurrieron en Rumanía, con un plan de tres amigos para echar varias horas de senderismo. El problema es que la noche se les echó encima y tras una larga caminata este chico de 18 años pidió parar porque no podía más. Sus (hasta ahora) amigos discutieron con él y decidieron seguir adelante, dejándole solo en mitad de l

#1 cocococo
Bueno, yo estoy con el coronavirus Frankenstein y unos amigos que pensaban recogerme ayer para ir a una bodega desaparecieron. En casa nadie se me acerca. Estoy en una habitación con la puerta cerrada y la ventana abierta. Hoy me echaron algo de comer dejándome la comida al lado de la puerta.
La gente se conoce en las enfermedades, pero no jodas, yo haría lo mismo.
