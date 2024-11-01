José María Aroca [traductor de Ciencia ficción y Lovecraft]

José María Aroca Sardagna (1920-¿?) fue un escritor y militante anarquista español, además de ser el primer autor en traducir al castellano muchas de las principales obras de Howard Phillips Lovecraft. Aunque apenas existen referencias sobre su vida, su testimonio autobiográfico, recogido en el libro Los republicanos que no se exiliaron (Acervo, 1969), permite reconstruir parte de su trayectoria vital y política (...) Además de militante convencido, fue un ávido lector de ciencia ficción, siendo responsable de la introducción de inunerables...