Jordi Évole y otras voces aplauden la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez: "Impensable una similar a Ayuso en Telemadrid"

Una entrevista que algunos han calificado de "dura" pero "educada". En las redes, muchas voces han alabado el trabajo de Pepa Bueno y algunas han considerado que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso no se sometería a una así en Telemadrid.
Pero el PP en cuanto acabó la entrevista, ya tenía tuits llamándola entrevista masaje, y ya he visto por aquí gente repitiéndolo.
Hoy por no meter la pata y criticar sin saber he visto algún resumen y alguna transcripción y "oh, sorpresa" ha contestado a todas las preguntas con sus eslóganes de siempre que pareciera que ni está… » ver todo el comentario
Como si los de forocoches aplauden una entrevista de Ayuso en Telemadrid.
- tienes razón, pedro
Ni Kruschev habria desviado la atención mejor.
Si es que hay que querer a estos de Público, los adalides de la imparcialidad
Que manía de poner al mismo nivel al presidente del gobierno con la IDA. ya lo hace ella todos los días que puede como para darle mas cancha
Noooooo , no es amoooooorrrrrr , lo que tú sienteeeeeessssss , se llama obsesiónnnnnnn