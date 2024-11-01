edición general
Jordi Évole y otras voces aplauden la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez: "Impensable una similar a Ayuso en Telemadrid"

Una entrevista que algunos han calificado de "dura" pero "educada". En las redes, muchas voces han alabado el trabajo de Pepa Bueno y algunas han considerado que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso no se sometería a una así en Telemadrid.

#1 Pepa Bueno entrevista a Sanchez en la primera y en el titular metemos a Ayuso y telemadrid. Estais fatal de lo vuestro :shit:
Doisneau #1 Doisneau *
Pepa Bueno entrevista a Sanchez en la primera y en el titular metemos a Ayuso y telemadrid. Estais fatal de lo vuestro :shit:
7 K 82
manzitor #8 manzitor
#1 Pues a mi la comparación me parece oportuna, especialmente si hablamos del uso que se hace de las televisiones públicas. Podríamos haber esperado una entrevista amable pensando que PS 'juega en casa' y no me parece que haya sido así. De hecho creo que la imagen del presidente ha salido peor que entró. No veo CanalSur, ni Telemadrid ni otras autonómicas públicas, pero presumo que el trato a sus máximos dirigentes no debe ser demasiado afilado.
4 K 42
SerVicius #14 SerVicius
#1 Estoy fatal, eso no es nuevo, pero a lo importante: ¿Se someteria o no?
0 K 6
Cabre13 #16 Cabre13
#1 Vosotros sabréis por qué habéis elegido ese titular.
0 K 10
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Y es cierto.

Pero el PP en cuanto acabó la entrevista, ya tenía tuits llamándola entrevista masaje, y ya he visto por aquí gente repitiéndolo.
5 K 74
Penetrator #6 Penetrator
#2 En #3 ya tienes a uno.
1 K 19
Battlestar #10 Battlestar
No voy a mentir. No vi la entrevista, porque pensé que como de costumbre contestaría a todas las preguntas con sus eslóganes de siempre que pareciera que ni está escuchando a la que pregunta porque ves la respuesta y es tan aséptica y genérica que igual le vale para esa que para otra.

Hoy por no meter la pata y criticar sin saber he visto algún resumen y alguna transcripción y "oh, sorpresa" ha contestado a todas las preguntas con sus eslóganes de siempre que pareciera que ni está…   » ver todo el comentario
2 K 29
Fedorito #7 Fedorito
Me voy a empadronar en Madrid solo por votar a Ayuso, que cansinismo con el usuario que envía la noticia.
1 K 21
lobotomico2 #11 lobotomico2 *
No he visto la entrevista, pero que el sitio oficial de lameculos al gobierno (Meneame) la defienda, lo dice todo.

Como si los de forocoches aplauden una entrevista de Ayuso en Telemadrid.
1 K 18
#5 elfin
- Pepa, o eres dura conmigo o gobernará la ultraderecha
- tienes razón, pedro
0 K 17
Tertuliano_equidistante #4 Tertuliano_equidistante *
Cuando el resultado de la entrevista no gusta, desviamos el foco a lo buena que era la entrevistadora que indirectamente ha puesto ahí el propio entrevistado (que es buena, pero eso no debería ser la noticia).
Ni Kruschev habria desviado la atención mejor.
Si es que hay que querer a estos de Público, los adalides de la imparcialidad
1 K 13
#12 Leon_Bocanegra
Pueden decir misa, la derechusma y los equidistantes ya tenían el argumentario preparado para después de la entrevista y siguen el plan al dedillo.
0 K 11
Lamantua #9 Lamantua *
Sobre los PGE menuda bola se marcó. No sabía ni cómo salir del trance y mintió como un bellaco. Sin presupuesto se DIMITE, que ya está bien de milongas.
0 K 8
jacapaca #13 jacapaca
Es impensable de cualquier presidente de autonomía en una entrevista en la tv autonómica de turno.
Que manía de poner al mismo nivel al presidente del gobierno con la IDA. ya lo hace ella todos los días que puede como para darle mas cancha
0 K 6
#15 EISev
#13 ha habido excepciones, como la entrevista en Telemadrid a Esperanza Aguirre que le costó el puesto al entrevistador
0 K 11
Sandilo #3 Sandilo *
Después de la felatio a Sánchez no sabían cómo acusar a Ayuso….

Noooooo {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} , no es amoooooorrrrrr {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} , lo que tú sienteeeeeessssss , {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} se llama obsesiónnnnnnn {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5}
8 K -18

