Jolly Roger y otras banderas piratas  

La bandera conocida en inglés como Jolly Roger con su calavera blanca y tibias cruzadas sobre un fondo negro se ha convertido en una parte más bien alegre del folklore pirata, pero, en su época, esta bandera y otras con diseños igual de espeluznantes, tenía un único propósito aterrador. Izar la bandera pirata, algo que normalmente solo se hacía en el último momento, le indicaba al barco al que se acercaba que debería rendirse inmediatamente o enfrentarse no solo a un ataque y un abordaje sino a la ejecución de todos los que estaban a bordo.
| etiquetas: banderas , piratas , historia