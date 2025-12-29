edición general
Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, el vicepresidente Rafael Yuste y los exdirectivos Xavier Sala i Martín y Joan Oliver deberán comparecer el 16 de enero ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona. Esta citación responde a una querella por presunta estafa presentada por una inversora, quien acusa a los señalados de haberle ocasionado un perjuicio económico de al menos 91.500 euros en operaciones realizadas en 2016. La afectada, según el relato incluido en la querella, invirtió en 2016 un total de 50.000 euros en c

invirtió en el verano de 2016 un total de 50.000 euros en Core Store a través de un agente de banca privada. La operación se formalizó como un préstamo con un interés del 6% anual, y la sociedad presentó un plan estratégico para financiar el ascenso del Reus Deportivo desde Segunda División B a Segunda División. Además, la inversora desembolsó otros 54.000 euros para adquirir acciones de CSSB Limited, empresa que intentaba poner en marcha una academia de formación futbolística en China basada en el modelo de La Masia, la reconocida cantera del Barça.


Invertir en el Reus FC y en una academia de futbol en China, no entiendo qué pudo salir mal. xD
Le crecen los enanos al panzon de Laporta.
