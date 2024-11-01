·
4
meneos
15
clics
JJOO de Invierno | Nueva jornada decepcionante para las delegaciones subsaharianas
La tercera jornada de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina no han sido favorable para los deportistas africanos. Tampoco para los países centroamericanos ni el sudeste asiático.
|
etiquetas
:
jjoo de invierno
,
deporte
,
áfrica
3
1
2
K
36
ocio
2 comentarios
3
1
2
K
36
ocio
#1
pandasucks
Las guerras de bolas de nieve en el Sahara duran poco
1
K
18
#2
TipejoGuti
Como blanquito estudiado y de izquierdas, me siento en la absoluta necesidad de decirle a la gente lo que tiene que hacer, incluido a los países africanos que no he pisado aunque vivo a tiro de piedra...de hachis.
Juegos Olímpicos del Desierto y la Selva.
Carreras de Camello, caravaneo extremo,...no sé, las cosas que les guste hacer, el caso es encontrar una excusa para crear inmensos sumideros de dinero que no sirvan para alimentar, formar, dar techo ni leches con papas de esas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
