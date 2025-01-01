El Jincho nos premi con perlas de sabiduría, la derecha gana la batalla cultural  

El Jincho vuelve para recordarnos que, tras la Edad del Oro, del Bronce o del Hierro, ya hemos entrado de lleno en la Edad del Dunning-Kruger. Ahora mismo está mejor valorado, por desgracia, abrir la boca antes de pensar y presumir de estupidez. En este vídeo, nuestro joven héroe (acompañado de tremendo fiel escudero) nos animará a olvidar todo lo que creíamos saber sobre política, filosofía, historia e incluso lenguaje.