El Jincho nos premi con perlas de sabiduría, la derecha gana la batalla cultural

El Jincho vuelve para recordarnos que, tras la Edad del Oro, del Bronce o del Hierro, ya hemos entrado de lleno en la Edad del Dunning-Kruger. Ahora mismo está mejor valorado, por desgracia, abrir la boca antes de pensar y presumir de estupidez. En este vídeo, nuestro joven héroe (acompañado de tremendo fiel escudero) nos animará a olvidar todo lo que creíamos saber sobre política, filosofía, historia e incluso lenguaje.

#1 Javiersoler
Cual es la diferencia entre Samantha Hudson, Angela rodriguez y este ser? Todos son una mierda
