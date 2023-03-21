edición general
Jesús Cintora pone en el disparadero a Aznar: "¿Qué tipo de personaje ha sido presidente de este país?"

Jesús Cintora se fijaba en las palabras de Aznar defendiendo a Israel y recordaba lo que hizo con la guerra de Irak en 'Malas Lenguas'.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Siniestro. Un personaje muy siniestro.
ipanies #3 ipanies
Son como las moscas y la mierda, cuanto más asco da un asunto, más a favor está la organización delictiva que gestiono el señor este.
pip #2 pip
Yo creo que se puede ser de derechas y ser buena persona, como mínimo tener caridad y piedad cristiana por lo menos. Pero gente como Aznar, no. Son muy malos bichos.
reivaj01 #9 reivaj01
#2 "Yo creo que se puede ser de derechas y ser buena persona,"
No diré que no sea posible, pero yo, desde luego, no conozco a ninguno.
victorjba #7 victorjba
Para los jóvenes que no conozcan al personaje, Aznar llegó al poder gracias al lawfare. Se presentó a la Junta de Castilla y León, que entonces estaba gobernada por Demetrio Madrid (PSOE) www.elplural.com/politica/demetrio-madrid-primer-caso-lawfare-espana-h Luego llegó a la Moncloa con la inestimable ayuda del "sindicato del crimen" conversacionsobrehistoria.info/2023/03/21/el-sindicato-del-crimen-1996 Toda su vida ha sido un montón de mierda con patas.
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
#5 En otras palabras se ha vendido al mejor postor.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Aznar ha vendido su alma al diablo.
Ne0 #5 Ne0
#4 El diablo le hace "fius!!!, fius!! Fuera bicho!!
lobotomico2 #8 lobotomico2
Mira que en Meneame me dicen que TVE es muy imparcial, y sin embargo todas las noticias que se ponen aqui de los presentadores superimparciales, son atacando al mismo lado.
