22
meneos
49
clics
Jesús Cintora pone en el disparadero a Aznar: "¿Qué tipo de personaje ha sido presidente de este país?"
Jesús Cintora se fijaba en las palabras de Aznar defendiendo a Israel y recordaba lo que hizo con la guerra de Irak en 'Malas Lenguas'.
etiquetas
cintora
aznar
malas lenguas
actualidad
#1
HeilHynkel
Siniestro. Un personaje muy siniestro.
3
K
59
#3
ipanies
Son como las moscas y la mierda, cuanto más asco da un asunto, más a favor está la organización delictiva que gestiono el señor este.
2
K
28
#2
pip
Yo creo que se puede ser de derechas y ser buena persona, como mínimo tener caridad y piedad cristiana por lo menos. Pero gente como Aznar, no. Son muy malos bichos.
2
K
26
#9
reivaj01
#2
"Yo creo que se puede ser de derechas y ser buena persona,"
No diré que no sea posible, pero yo, desde luego, no conozco a ninguno.
0
K
12
#7
victorjba
Para los jóvenes que no conozcan al personaje, Aznar llegó al poder gracias al lawfare. Se presentó a la Junta de Castilla y León, que entonces estaba gobernada por Demetrio Madrid (PSOE)
www.elplural.com/politica/demetrio-madrid-primer-caso-lawfare-espana-h
Luego llegó a la Moncloa con la inestimable ayuda del "sindicato del crimen"
conversacionsobrehistoria.info/2023/03/21/el-sindicato-del-crimen-1996
Toda su vida ha sido un montón de mierda con patas.
0
K
20
#6
Mauro_Nacho
#5
En otras palabras se ha vendido al mejor postor.
0
K
11
#4
Mauro_Nacho
Aznar ha vendido su alma al diablo.
0
K
11
#5
Ne0
#4
El diablo le hace "fius!!!, fius!! Fuera bicho!!
0
K
10
#8
lobotomico2
Mira que en Meneame me dicen que TVE es muy imparcial, y sin embargo todas las noticias que se ponen aqui de los presentadores superimparciales, son atacando al mismo lado.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
No diré que no sea posible, pero yo, desde luego, no conozco a ninguno.