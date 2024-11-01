Jensen Huang reabre el debate: ¿tiene sentido aprender a programar en la era de la inteligencia artificial?

Las declaraciones del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, han vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes incógnitas del presente tecnológico: ¿vale la pena aprender a programar cuando la inteligencia artificial parece capaz de hacerlo por nosotros? Durante la World Governments Summit, Huang sorprendió a la audiencia con:“Es nuestro trabajo crear tecnología informática que haga que nadie tenga que programar y que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Todo el mundo es ahora un programador. Ese es el milagro de la IA"
¿Tiene sentido aprender un idioma habiendo traductores?
¿Tiene sentido leer el libro pudiendo pedir un resumen a una IA o ver la película?
¿Tiene sentido aprender a calcular habiendo calculadoras?
¿Tiene sentido aprender a programar en un mundo que se va a la mierda por el cambio climático donde es muy probable que en unas décadas la informática de consumo se reduzca o desaparezca para usar solamente servicios esenciales?
Pues eso ya no lo sé.