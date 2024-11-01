edición general
Jensen Huang reabre el debate: ¿tiene sentido aprender a programar en la era de la inteligencia artificial?

Las declaraciones del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, han vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes incógnitas del presente tecnológico: ¿vale la pena aprender a programar cuando la inteligencia artificial parece capaz de hacerlo por nosotros? Durante la World Governments Summit, Huang sorprendió a la audiencia con:“Es nuestro trabajo crear tecnología informática que haga que nadie tenga que programar y que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Todo el mundo es ahora un programador. Ese es el milagro de la IA"

ur_quan_master #8 ur_quan_master
¿ Tiene sentido prender matemáticas después de inventar la calculadora?
Graffin #1 Graffin
Si no sabes programar como vas a saber que el código hace lo que le pediste?
#6 Grahml
#1 Preguntándoselo a la IA.
#10 Tailgunner
#1 ejecutando el programa y viendo si hace lo que quieres que haga...?
Graffin #11 Graffin
#10 Hay millones de formas de hacer lo que le pides, y la mayoría de ellas son ineficientes o susceptibles a errores. No digo que haya que ser un programador senior de la hostia, pero tener conocimientos básicos de programación debe ser obligatorio para saber qué no estás quemando un servidor o que te está estafando con los resultados.
Dene #2 Dene
Quien programa la IA? pues eso.
#4 ombresaco *
¿Tiene sentido saber ortografía habiendo autoequivocadores?
¿Tiene sentido aprender un idioma habiendo traductores?
¿Tiene sentido leer el libro pudiendo pedir un resumen a una IA o ver la película?
¿Tiene sentido aprender a calcular habiendo calculadoras?
hormiga_cartonera #7 hormiga_cartonera *
Lo de esta gente con el hype y el marketing no tiene límites. Lo que sí que no tiene sentido, al menos hasta hoy, es dejar a la IA hacer nada sola. Eso sí que es un problema 100% asegurado.
Ishkar #3 Ishkar
Absolutamente, pero oiga, hay que ir hinchando burbujitas!
#5 Abril_2025
Sí.

¿Tiene sentido aprender a programar en un mundo que se va a la mierda por el cambio climático donde es muy probable que en unas décadas la informática de consumo se reduzca o desaparezca para usar solamente servicios esenciales?

Pues eso ya no lo sé.
#9 Kikoncito
Será CEO de NVIDIA pero es un poco analfabestia.
