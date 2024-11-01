edición general
31 meneos
50 clics
Los jefes de prensa de la Fiscalía ubican el bulo de Miguel Ángel Rodríguez varias horas antes de lo que él reconoció

Los jefes de prensa de la Fiscalía ubican el bulo de Miguel Ángel Rodríguez varias horas antes de lo que él reconoció

Los jefes de prensa de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid han revelado al Tribunal Supremo que los bulos de Miguel Ángel Rodríguez para defender a la pareja de Isabel Díaz Ayuso empezaron mucho antes de lo que él mismo ha reconocido. Tanto Mar Hedo como Iñigo Corral han explicado en sus testificales que las primeras llamadas de periodistas del 13 de marzo de 2024 alertando sobre estas informaciones falsas procedentes del entorno de la Comunidad de Madrid llegaron poco después de las siete de la tarde. El jefe de gabinete de Ayuso, que

| etiquetas: miguel , angel , rodriguez
25 6 1 K 195 actualidad
8 comentarios
25 6 1 K 195 actualidad
capitan__nemo #3 capitan__nemo
El meme de "mentir no es ilegal" del pp.
5 K 77
Top_Banana #1 Top_Banana
Vergüenza de judicatura.
3 K 51
Barney_77 #8 Barney_77
#1 Se esta juzgando a MAR o la supuesta filtracion de los correos por parte del Fiscal General del Estado?
0 K 13
oceanon3d #2 oceanon3d *
MAR es la mano que mece la cuna del PP ... controla los medios madrileños con fondos de la CAM y se puede cargar a cualquiera del partido cuando le de la gana. Feijoo es solo un pelele útil de momento.
2 K 33
eltoloco #5 eltoloco
¿No se supone que mentir como testigo es delito? ¿A qué están esperando?
1 K 22
tul #6 tul
#5 si los haces tu si, si lo hace un pepero es libertad
1 K 24
pedrario #4 pedrario
Completamente irrelevante al caso de la filtración del correo que MAR diga verdades o mentiras.

Si la pretensión es vender la idea de que la filtración del correo denunciado vino de su lado, es absurda por varios motivos como que:

-El origen de la filtración tenía información privilegiada de la fiscalía, que se iba a hacer una nota desmintiendo, algo que no sabía siquiera muchos fiscales, incluyendo los que iban a sacar la nota, suerte demostrando que MAR tenía acceso a esas órdenes internas >x.com/Proserpinasb/status/1985630062998175992
-No tiene sentido que el entorno del PP filtre una información que deja mal al entorno del PP y que desmiente su filtración anterior. Lógica 101.
0 K 10
Yepyop #7 Yepyop
Así vuelven a pactar el CGPJ con la derecha y nos lo venden con una sonrisa, ahora toca joderse y apretar fuerte los puñitos.
0 K 7

menéame