Los jefes de prensa de la Fiscalía ubican el bulo de Miguel Ángel Rodríguez varias horas antes de lo que él reconoció

Los jefes de prensa de la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid han revelado al Tribunal Supremo que los bulos de Miguel Ángel Rodríguez para defender a la pareja de Isabel Díaz Ayuso empezaron mucho antes de lo que él mismo ha reconocido. Tanto Mar Hedo como Iñigo Corral han explicado en sus testificales que las primeras llamadas de periodistas del 13 de marzo de 2024 alertando sobre estas informaciones falsas procedentes del entorno de la Comunidad de Madrid llegaron poco después de las siete de la tarde. El jefe de gabinete de Ayuso, que