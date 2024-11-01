edición general
El jefe de Tribunales de la Sexta se planta frente a los "bulos" y "deducciones" de Miguel Ángel Rodríguez

El jefe de Tribunales de la Sexta se planta frente a los "bulos" y "deducciones" de Miguel Ángel Rodríguez: "La verdad es una"

CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero
La cara de Ferreras al oírlo:  media
#2 JandePorer
Es que al juego de deducir cosas y publicarlas sin evidencia alguna podemos jugar todos. Yo, por ejemplo, deduzco que MAR es alcohólico y que es la persona detrás del pinganillo de Ayuso.
#3 Pepepistolas
#2 se te olvido decir un hdgp.
#5 rafeame
#3 pero eso es evidente
#4 laruladelnorte
#2 Apostando a caballo ganador ¡así cualquiera! :-D
cocolisto #6 cocolisto
Vamos al latinajo : Alea iacta est. Van a por el fiscal general la condena esta asegurada. Y el que pueda hacer, que haga. Y vaya si lo hacen.
#7 sliana
No le dice nada nuevo al alcohólico y tampoco está escuchando
