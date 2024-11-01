·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
129
clics
El jefe de Tribunales de la Sexta se planta frente a los "bulos" y "deducciones" de Miguel Ángel Rodríguez
El jefe de Tribunales de la Sexta se planta frente a los "bulos" y "deducciones" de Miguel Ángel Rodríguez: "La verdad es una"
|
etiquetas
:
tribunales
,
fiscal
,
la sexta
12
1
1
K
140
politica
7 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
CerdoJusticiero
La cara de Ferreras al oírlo:
6
K
82
#2
JandePorer
Es que al juego de deducir cosas y publicarlas sin evidencia alguna podemos jugar todos. Yo, por ejemplo, deduzco que MAR es alcohólico y que es la persona detrás del pinganillo de Ayuso.
4
K
51
#3
Pepepistolas
#2
se te olvido decir un hdgp.
1
K
27
#5
rafeame
#3
pero eso es evidente
0
K
7
#4
laruladelnorte
#2
Apostando a caballo ganador ¡así cualquiera!
0
K
10
#6
cocolisto
Vamos al latinajo : Alea iacta est. Van a por el fiscal general la condena esta asegurada. Y el que pueda hacer, que haga. Y vaya si lo hacen.
0
K
20
#7
sliana
No le dice nada nuevo al alcohólico y tampoco está escuchando
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
