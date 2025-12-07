El jefe del Ejército israelí declara la línea provisional de alto el fuego en Gaza como una "nueva frontera"

El jefe del Ejército de Israel, el general Eyal Zamir, ha descrito este domingo a la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de Gaza, se trata de una "nueva frontera" frente al carácter provisional que, en principio, debería tener esta vanguardia. "La Línea Amarilla es una nueva frontera, un frente avanzado tanto ofensivo como defensivo para nuestras comunidades", ha indicado el general durante una visita a las posiciones israelíes en Beit Hanun y Yabalia.