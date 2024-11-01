edición general
Jean-Baptiste Denys y la primera transfusión de sangre [Eng]

En 1667, en una pequeña cámara parisina iluminada por lámparas de aceite y llena de curiosos observadores, un joven médico llamado Jean-Baptiste Denys llevó a cabo un experimento que generaría debate en toda Europa. Con un tubo de pluma de ganso, una cánula de plata y la sangre de un tierno cordero, Denys realizó lo que se considera la primera transfusión de sangre documentada a un ser humano. Fue un momento de valentía, ingenio y, para los estándares actuales, de un riesgo notable, pero también marcó un hito

Un recuerdo enorme y merecidísimo para alguien que se "aprovechó del invento, auténtica osadía, de Denys. Si alguna vez se escribe una verdadera lista de Hombres Justos (y Buenos) el será el primero en la segunda letra

