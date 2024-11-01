Jean-Baptiste Denys y la primera transfusión de sangre [Eng]

En 1667, en una pequeña cámara parisina iluminada por lámparas de aceite y llena de curiosos observadores, un joven médico llamado Jean-Baptiste Denys llevó a cabo un experimento que generaría debate en toda Europa. Con un tubo de pluma de ganso, una cánula de plata y la sangre de un tierno cordero, Denys realizó lo que se considera la primera transfusión de sangre documentada a un ser humano. Fue un momento de valentía, ingenio y, para los estándares actuales, de un riesgo notable, pero también marcó un hito