Javier Sanz, autónomo: "Si me dieran la opción de renunciar a mi pensión, a la sanidad y educación públicas a cambio de que no me quitaran dinero en impuestos, lo aceptaría"

La carga tributaria a la que están sometidos los trabajadores españoles, ya sean asalariados o autónomos, siempre levanta polémica. Los hay que están a favor de pagar impuestos, e incluso pagarían más, para garantizar unos servicios públicos de calidad mientras que otros consideran que se despilfarran miles de millones de euros en políticas que no son beneficiosas para los ciudadanos de a pie.
| etiquetas: javier sanz , autónomo , impuestos , pensión , sanidad , educación pública
Espero que si lo consigue algún día, devuelva con carácter retroactivo todo lo publico que ha disfrutado y que no vuelva a usar una calle, el agua corriente, la electricidad de red eléctrica,...
Claro que no quiere pagar la sanidad y la educación públicas. Seguramente, él "gasta" sanidad y la educación privadas. El resto que se jodan. Como bien dices, a ver que piensa si le sale algún tema médico chungo y le empiezan a cobrar miles de euros por la salud.
Luego el tío… » ver todo el comentario
#11 que alguien no entienda que viviendo en sociedad se beneficia, también, de la salud y educación de los demás, demuestra lo que bien apunta #12.
Me parece a mí que la mayoría de la gente no se para a pensar en todas las cosas que pagan los impuestos.
Eso sí, si hay algo común en todos estos neoliberales lloricas, es que cuando luego algo no funciona, la culpa siempre es del estado y los políticos.
Siempre pongo la policía, los jueces y el ejército porque curiosamente los neoliberales, suelen ser de derechas y nunca quitan esos gastos. Se ve que los ven necesarios o algo.
Que época tan bonita aquella en la que cada uno se pagaba su propio ejército... Sí, la edad media.
Unos por listos y otros por tontos nos van a joder a todos.
Porque si lo que pide es que los impuestos los soporten exclusivamente las empresas y los ciudadanos no paguen nada de IRPF... Al final los acabará pagando igualmente en proporción a los bienes que consuma cuando las empresas incrementen los precios para compensar que les toca pagar los impuestos que se ahorran sus trabajadores.
Y eso es anticonstitucional porque los impuestos deben ser progresivos con la capacidad económica, y quitar el IRPF tendría justo el efecto contrario.
Lo quería ver yo en la calle, sin saber leer ni escribir, a ver si decía lo mismo.
Lo quiero ver dentro de unos años, con una enfermedad de la vejez y sin dinero para pagar el tratamiento, a ver si pide que no le dejen morir por caridad.
La verdad, #0 que traéis a mnm a la gente más tonta.
Para ver a tontos ya tenemos muchos sitios, si se puede mantener esto con un poco de nivel, mejor.
El problema no es desear cosas el problema es queriendo un cambio que afectaria a todo el pais no entender como funcionaria , hay paises con sanidad privada en los que gente millonaria se arruina, por la sanidad.
En USA cobrar 160k no llega apenas para tener la calidad de vidaque se tiene en España con el sueldo minimo.
Otra cultura otra formas otras formas de trabajar y no tener vacaciones y… » ver todo el comentario
Valoramos más intensamente las pérdidas que las ganancias equivalentes. Cuando prosperamos, los impuestos se sienten como una "pérdida" del dinero que "merecemos". Cuando luchamos, la falta de… » ver todo el comentario
Por lo demás, que tenga cuidado con lo que desea.
"un tercio de los que tienen entre 18 y 25 años creen que habría que eliminarlos directamente, no bajarlos."
Tontainas recien salidos del nido que por ver a cuatro youtubers se creen que saben de la vida. Pobres diablos, no les quedan paletadas de mierda que tragar con esa mentalidad.
O acaso piensas pagar de tu bolsillo un basurero privado tambien? Ten en cuenta que si esos basureros tienen que pagar de su bolsillo absolutamente todos los servicios que ahora pagan los impuestos, su salario tendrá que ser mucho más alto que el tuyo. Como los vas a pagar? Gilipollas?
La educación seguramente no la usa y tenga inseguro privado y un plan de pensiones y como empresario gane un pastizal y crea que puede ganar más si no paga impuestos.
El tema son las carreteras, que el utiliza, y las utiliza todo el mundo, y las mercancías que el consume o con las que comercia, el lanedicscion, no para el, sino para todos los demás, con los que el interactua, es la… » ver todo el comentario
Al paso que vamos, el sistema colapsa en menos de 10 años y los que vamos detrás se nos va a quedar una cara de feijoo al ser estafados después de pagarle ahora 3.000€ mensuales por tocarse los cojones al general ese que quería fusilar a 26 millones de hijosdeputa.