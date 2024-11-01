Javier Sanz, autónomo: "Si me dieran la opción de renunciar a mi pensión, a la sanidad y educación públicas a cambio de que no me quitaran dinero en impuestos, lo aceptaría"

La carga tributaria a la que están sometidos los trabajadores españoles, ya sean asalariados o autónomos, siempre levanta polémica. Los hay que están a favor de pagar impuestos, e incluso pagarían más, para garantizar unos servicios públicos de calidad mientras que otros consideran que se despilfarran miles de millones de euros en políticas que no son beneficiosas para los ciudadanos de a pie.