Javier Sanz, autónomo: "Si me dieran la opción de renunciar a mi pensión, a la sanidad y educación públicas a cambio de que no me quitaran dinero en impuestos, lo aceptaría"

La carga tributaria a la que están sometidos los trabajadores españoles, ya sean asalariados o autónomos, siempre levanta polémica. Los hay que están a favor de pagar impuestos, e incluso pagarían más, para garantizar unos servicios públicos de calidad mientras que otros consideran que se despilfarran miles de millones de euros en políticas que no son beneficiosas para los ciudadanos de a pie.

#3 Y otro liberal que no quiere colaborar con el resto, pero que usa continuamente todo lo construido con dinero publico o incluso opta a licitaciones publicas.

Espero que si lo consigue algún día, devuelva con carácter retroactivo todo lo publico que ha disfrutado y que no vuelva a usar una calle, el agua corriente, la electricidad de red eléctrica,...
#3 Y sobre todo la seguridad jurídica que le proporciona el estado.
#3 es que ese es el tema, esta gente es muy corta de miras, piensa que la sociedad se ha creado de la nada. Todas las infraestructuras servicios públicos, tener ciudadanos decentes y que las cosas funcionen se basa en trabajar por la sociedad de forma colectiva. Los unicos países que pueden hacer algo parecido sin impuestos son microestados que son paraísos fiscales o los que basan toda su economía en el petróleo o similares. Y no se acercan.
#26 No solo es que tenga petróleo, que Monaco o Andorra no tienen. Los microestados (Andorra, Mónaco, Liechtenstein...) tienen una población muy rica, con rentas muy altas. Se lo pueden permitir porque cuando tu poblacion son 50.000 personas, puedes encontrar 50.000 ricos y atraerlos con bajos impuestos. Cuando tu poblacion son 25 millones, ya es más dificil conseguir 25 millones de ricos. Así que si toda tu poblacion es rica, les puedes pedir un 3% de impuestos (que es un IRPF muy bajo…   » ver todo el comentario
#3 Vaya mierda de envío.
Hasta que tengan que tratar de algún tema médico chungo y te empiecen a cobrar miles de euros por la salud. (No, las mutuas muchas cosas no las cubren aunque pagues cada mes 50-100€. Y cada vez menos)
#1 OJO: dice que tiene una retención del IRPF del 37 %. Eso equivale a un sueldo de 160.000 €/año. Y aún dice "Todavía no sabes lo que es vivir la precariedad que vive un autónomo",

Claro que no quiere pagar la sanidad y la educación públicas. Seguramente, él "gasta" sanidad y la educación privadas. El resto que se jodan. Como bien dices, a ver que piensa si le sale algún tema médico chungo y le empiezan a cobrar miles de euros por la salud.

Luego el tío…   » ver todo el comentario
#15 cojonazos de adamantium... y empatía de israel.
#15 un caso muy representativo de la sociedad :troll:
#1 Lo de los 50-100€ es para los críos, una tía-abuela mia estuvo toda la vida con sanidad privada y a los 80 años le salía la broma por casi 1.000 € al mes... hace 15 años.
#41 joer que locura... nosotros pagamos unos 60€ al mes, por 4 personas. Y para que te atiendan y hagan pruebas pues perfecto, pero alguna intervención que hemos tenido... paga a parte o a la SS.
Puede irse a Haití, no creo que nadie se lo vaya a impedir.
Tendría que renunciar a más que eso. Y a ver cómo renuncia a la educación y sanidad que ya ha recibido retroactivamente.
#6 por lo que se ve, la educación que ha recibido no era de calidad
#12 entonces por qué pagar por eso
Leyendo el titular, adiviné el medio. Menuda basura.
#11 que alguien no entienda que viviendo en sociedad se beneficia, también, de la salud y educación de los demás, demuestra lo que bien apunta #12.
Le falta añadir las carreteras, estaciones ferroviarias, aeropuertos y agua en casa.
#4 y la seguridad policial y jurídica que hace viables los negocios en España tampoco es gratis.
#4 ...La limpieza de las calles, la jardinería, la recogida de basura, el alumbrado público, los inspectores de sanidad, los servicios de rescate, el sistema penitenciario...etc, etc, etc. además de lo que dicen #18 y #20 y muchas otras cosas.

Me parece a mí que la mayoría de la gente no se para a pensar en todas las cosas que pagan los impuestos.

Eso sí, si hay algo común en todos estos neoliberales lloricas, es que cuando luego algo no funciona, la culpa siempre es del estado y los políticos.
#34 O que cuando algo sale mal van corriendo a pedir ayuda a papá estado.
Siempre pongo la policía, los jueces y el ejército porque curiosamente los neoliberales, suelen ser de derechas y nunca quitan esos gastos. Se ve que los ven necesarios o algo.
#4 La policía, los jueces, el ejército.
Que época tan bonita aquella en la que cada uno se pagaba su propio ejército... Sí, la edad media.
#4 #5#18 #20 si, pero aparte de las carreteras, estaciones ferroviarias, aeropuertos, agua en casa,la seguridad policial y jurídica que hace viables los negocios en España,bomberos, policía, mantenimiento de las infrastructuras, sanidad y educación... Que han hecho los impuestos por nosotros.
#29 Pagar las putas del emérito. :roll:
#20 feudalismo es lo que algunos quieren.
#46 Algunos, y otro los tontos, como el de arriba se piensan que destruir el estado y que el que pueda se pague sus cosas nos va a llevar a una sociedad mejor...
Unos por listos y otros por tontos nos van a joder a todos.
Otro analfabeto idiota, soltando idioteces.
Se refiere a renunciar a la sanidad y a la educación de otras personas que tienen menos suerte. Así claro que es fácil pensar lo mismo.
Por no hablar de servicios como bomberos, policía, mantenimiento de las infrastructuras, etc. Probablemente mucha gente que no viva en las ciudades no tendría carreteras asfaltadas hasta su casa.
#5 mucha gente no las tiene
#30 gente que vive aislada en medio de la montaña? y aun así tiene camino que hay que mantener no? cuánto ha pagado de impuestos? Pues deficitario igualmente. Pero que me parece normal que lo tenga.
Si se pone enfermo el o alguien de su entorno familiar, va a pagar todo lo ahorrado de una vez, suponiendo que se cure y no tenga que dejar de trabajar.
El imbécil de todas webs terminadas en zone, un idiota que se cree que su seguro privado o su patrimonio le sería suficiente para tratar un cáncer durante años, o podría pagar cada km que recorriese por las autopistas, vías de tren etc. El aspirante a cantante que le escuchan 38 tíos al mes y que su mejor éxito es "Devolvedme el dinero" . Un tonto de toda la vida, un quiero y no puedo. El Elon Musk de Cadalso de los Vidrios.  media
Lo que pide es anticonstitucional.

Porque si lo que pide es que los impuestos los soporten exclusivamente las empresas y los ciudadanos no paguen nada de IRPF... Al final los acabará pagando igualmente en proporción a los bienes que consuma cuando las empresas incrementen los precios para compensar que les toca pagar los impuestos que se ahorran sus trabajadores.

Y eso es anticonstitucional porque los impuestos deben ser progresivos con la capacidad económica, y quitar el IRPF tendría justo el efecto contrario.
Hola Javier Sanz, estamos buscando candidatos a gilipollas del año, la cosa está reñida pero podrías ser uno de los ganadores.
Ahora que ya ha estudiado dice eso.
Lo quería ver yo en la calle, sin saber leer ni escribir, a ver si decía lo mismo.
Lo quiero ver dentro de unos años, con una enfermedad de la vejez y sin dinero para pagar el tratamiento, a ver si pide que no le dejen morir por caridad.
La verdad, #0 que traéis a mnm a la gente más tonta.
Para ver a tontos ya tenemos muchos sitios, si se puede mantener esto con un poco de nivel, mejor.
Hay gente que pide cosas hasta que se las dan y resulta que no son como ellos creian como con Trump.
El problema no es desear cosas el problema es queriendo un cambio que afectaria a todo el pais no entender como funcionaria , hay paises con sanidad privada en los que gente millonaria se arruina, por la sanidad.
En USA cobrar 160k no llega apenas para tener la calidad de vidaque se tiene en España con el sueldo minimo.
Otra cultura otra formas otras formas de trabajar y no tener vacaciones y…   » ver todo el comentario
La primerísima consecuencia de firmar un “renuncio a toda cobertura del Estado a cambio de no tener que pagar impuestos” sería que alguien te pegaría una paliza para robarte tus posesiones. La segunda que te quedarías tullido al no poderte permitir una cura.
#9 Igual si puede permitirse la mejor sanidad privada. El tema es que la ambulancia y el 112 son servicios públicos. Incluso aunque se pague una ambulancia privada, viene por una carretera que está pagada con dinero público. Incluso in servicio médico privado sale a la carretera por una calle pavimentada, está conectada a calles y carreteras públicas. Incluso aunque de nuevo en el tramo final se conecte de nuevo a un camino privado.
Pues renuncia también al transporte publico, a las carreteras, a las redes de telecomunicaciones, electricidad, agua, a que te atienda la policía si tienes problemas ... en definitiva, a toda la construccion de un estado moderno que es lo que pagamos con los impuestos directa o indirectamente
Javier sanz no era el churrero?  media
¿que piensa este genio de la pareja de españoles residentes en EEUU que vinieron a tratarse de cancer en España?
Eleconomista haciendo lo que mejor sabe hacer, dar voz a ocurrencias de bar sin sintido alguno para beneficiar a los 4 de siempre. Vaya panda de anormales.
Cuando nos va bien, los riesgos y necesidades futuras se sienten abstractos y lejanos. La sanidad pública, el desempleo o la pensión son "para otros" o "para más adelante". Pero cuando atravesamos dificultades, estos servicios se vuelven tangibles e inmediatos.

Valoramos más intensamente las pérdidas que las ganancias equivalentes. Cuando prosperamos, los impuestos se sienten como una "pérdida" del dinero que "merecemos". Cuando luchamos, la falta de…   » ver todo el comentario
En lo que concuerdo con él es en lo de que no siempre se hace un uso responsable de los impuestos (el dinero público que no es de nadie).
Por lo demás, que tenga cuidado con lo que desea.

"un tercio de los que tienen entre 18 y 25 años creen que habría que eliminarlos directamente, no bajarlos."

Tontainas recien salidos del nido que por ver a cuatro youtubers se creen que saben de la vida. Pobres diablos, no les quedan paletadas de mierda que tragar con esa mentalidad.
#17 Eso sí, pero la gestión "correcta y responsable" de los impuestos es un tema que daría para debates muyyyyy largos.
Qué se vaya a un estado fallido y allí puede disfrutar de la auténtica libertad, pero para vivir en España (y en sociedad) hay que asumir el coste.
Genial Javier. Cuando se te empiece a acumular la basura en la puerta de casa y las ratas acudan como un facha a un argumento populista vendrás a pedir cuentas al estado.
O acaso piensas pagar de tu bolsillo un basurero privado tambien? Ten en cuenta que si esos basureros tienen que pagar de su bolsillo absolutamente todos los servicios que ahora pagan los impuestos, su salario tendrá que ser mucho más alto que el tuyo. Como los vas a pagar? Gilipollas?
Es que no es el paquete de sanidad, educación y la pensión, aunque eso sea lo gordo y recurrente cada año.

La educación seguramente no la usa y tenga inseguro privado y un plan de pensiones y como empresario gane un pastizal y crea que puede ganar más si no paga impuestos.

El tema son las carreteras, que el utiliza, y las utiliza todo el mundo, y las mercancías que el consume o con las que comercia, el lanedicscion, no para el, sino para todos los demás, con los que el interactua, es la…   » ver todo el comentario
Otro tonto aunque se le pone un altavoz. No sé.puede ser más estupido
A lo único que sería legítimo renunciar sería a la pensión de jubilación al no tener ninguna garantía de cobrarla o al mejos en cuantía digna y proporcionada a lo aportado.
Al paso que vamos, el sistema colapsa en menos de 10 años y los que vamos detrás se nos va a quedar una cara de feijoo al ser estafados después de pagarle ahora 3.000€ mensuales por tocarse los cojones al general ese que quería fusilar a 26 millones de hijosdeputa.
Hombre! Todos los impuestos no van a la pensión, a la educación y a la sanidad. Qué pedazo de listo ! ¿Y por ejemplo, a la familia real? ¿Quién le paga el diezmo? ¿Se piensa que es gratis?
Javi machote, lo mismo no hubieras llegado a viejo
Hola Javier, ¿entonces porqué tendría yo que pagarle la sanidad a tu familia , si tu no quieres hacerlo? también los sacas del sistema a todos?.
Pide que le quiten impuestos, no tasas. Que cada uno pague por lo que usa, carreteras, agua, electricidad,etc
