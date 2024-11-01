edición general
Javier Ruiz: "Tenemos la prueba de que todo lo que pasó en la DANA fue incompetencia política. Y lo que se decía que no se podía hacer, se puede”

“Este temporal está sirviendo para demostrar que todo lo que se dijo que no se podía hacer durante la DANA en 2024, se puede. No solo se puede, sino que se ha hecho. Se lanzaron las alertas doce horas antes de que llegaran las lluvias. En la DANA el Gobierno de Mazón dijo que se había hecho tan pronto como era posible. Se han cerrado los colegios. En la DANA se dijo que no había autoridad para ello. se han convocado centros de emergencias, coordinación de emergencias para hoy

alesay
Yo no se que espera Salome Pradas para decir que Carlos Mazon no queria mandar el mensaje.
Aas59
Olvidáis un pequeño detalle. Se cargan mucho las tintas en la mala gestión de los incompetentes de Mazón y su cuadrilla de inútiles, para no hablar de los miles y miles de obras construidas de forma irregular en cauces de ríos y barrancos valencianos, responsabilidad de técnicos, funcionarios,y políticos de todo pelaje. Nadie dice que los edificios esos raros del Calatrava están en el antiguo cauce del Turia.
Nadie dice que si se hubiera conservado el antiguo cauce del Turia, con una pequeña obra de desvío del barranco del Poyo, al cauce nuevo, en la DANA, no hubiera pasado NADA.
Hace unas semanas estaba yo en Canadá, y por un aviso de pedregada nos sonó el aviso en el móvil.
Malinke
Hoy en casa de un familiar vi un poco de un telediario y me pareció que salía Susana Camarero hablando de todo lo que habían hecho para esta DANA y, si era ella, aparte de tener poca vergüenza de decir orgullosa de lo de ahora, cuando no hizo nada la otra vez, no sé cómo si la otra vez no hizo lo que hizo ahora, sigue ahí.
Esku
Mazon debe ser el personaje mas repelente y odiado del PP de la ultima decada. Ganado a pulso. No le vale con hacerlo una vez que lo hace 2!
