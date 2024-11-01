Javier Ruiz: "Tenemos la prueba de que todo lo que pasó en la DANA fue incompetencia política. Y lo que se decía que no se podía hacer, se puede”

“Este temporal está sirviendo para demostrar que todo lo que se dijo que no se podía hacer durante la DANA en 2024, se puede. No solo se puede, sino que se ha hecho. Se lanzaron las alertas doce horas antes de que llegaran las lluvias. En la DANA el Gobierno de Mazón dijo que se había hecho tan pronto como era posible. Se han cerrado los colegios. En la DANA se dijo que no había autoridad para ello. se han convocado centros de emergencias, coordinación de emergencias para hoy
Nadie dice que si se hubiera conservado el antiguo cauce del Turia, con una pequeña obra de desvío del barranco del Poyo, al cauce nuevo, en la DANA, no hubiera pasado NADA.
Hace unas semanas estaba yo en Canadá, y por un aviso de pedregada nos sonó el aviso en el móvil.