Javier Ruiz responde implacable a lo que Mariló Montero dijo de TVE a Broncano: "Debe de ser cosa de la mordaza"

Javier Ruiz responde implacable a lo que Mariló Montero dijo de TVE a Broncano: "Debe de ser cosa de la mordaza"  

"No es por ponernos técnicos, ya saben que aquí hay una manía del dato, pero si cuando Mariló hacía la mañana aquí promediaba un 7,1% y Silvia Intxaurrondo está promediando un 20%. Debe de ser cosa de la mordaza". "Vamos a mostrarle a lo que es la paradoja de la mordaza. La paradoja de la censura. De quien dice 'no se puede hablar' y no se puede hablar en TVE pero habla y habla aquí en TVE. La de 'en otros tiempos vivíamos mejor'. Hoy no se puede decir nada, pero se dice, se dice todo y se dice aquí.

fareway #1 fareway *
Da cosica ver a la chica hacer el ridículo con el decálogo facha. Ella esperaba que le cantaran: "¡Que viva España!" y solo la dejaron hablar y, claro, a esta gente la dejas hablar más de una frase y la cosa se les complica...
#2 soberao *
#1 Tan tonta no será porque de la entrevista a los bomberos no se ha dicho ni pío y de esta subnormal llevamos toda la semana hablando y lo que queda.
Luego la gente se queja de que sube Vox, normal, si solo se habla de los subnormales de ultraderecha.
Con lo que ha ardido el país este verano y de la entrevista de los bomberos ningún debate. La ultraderecha y sus subnormales siempre tienen prioridad en los medios supuestamente de izquierdas y progresistas.
kumo #3 kumo *
#2 Qué debate va a provocar que lleven a unos bomberos elegidos a dedo (no hay nada al azar) a decir lo que todo el mundo piensa que van a decir (no hay medios, nos pagan poco)? Lo raro sería que dijeran otra cosa, que para algo les han elegido.

Precisamente tanto Broncano, como el idiota ese que tiene enchufada a su piba en la TV han demostrado lo que decía Montero (con más o menos acierto). Y repiten ambos la estupidez del "No se puede hablar" cuando evidentemente no es lo mismo…   » ver todo el comentario
#4 soberao *
#3 La propaganda funciona, de esto no hay duda, por eso los lemas de la ultraderecha se repiten hasta que se convierten en palabra de Dios y de otros temas no se habla, "porque esto no interesa a los españoles".

Como cada verano de los incendios ya no se habla y para dentro de unos veranos nos veremos en la misma situación que éste. Al igual que la DANA, que no se ha hecho nada porque el periodo de lluvias pasó y ahora que se acerca peligrosamente uno nuevo veremos hasta qué punto la cosa puede llegar a repetirse...
Tito_Keith #7 Tito_Keith
#3 Urdaci mejor
kumo #8 kumo
#7 Por supuesto que no. Pero eso tampoco le entra en la cabeza a mucha gente. No se trata de quitar a unos para poner a otros, se trata de que estén todos y de que el gobierno no meta mano en la teles públicas. Eso es pluralidad. Lo otro es propaganda. La haga Urdaci o Pepa Bueno.
Tito_Keith #10 Tito_Keith
#8 Ya pero yo solo veo la primera y muy de vez en cuando. No tengo antena y solo veo el telediario por internet y si me pilla temprano el programa de antes. Y veo muchos peperos hablando. La diferencia es que cuando dicen alguna barbaridad (y no pasa poco) hay periodistas que contrastan datos y les tumban las mentiras.
Por lo que sé hay muchos políticos del PP que son invitados pero no quieren ir para que no les pase como a Feijoo con lo de las pensiones
Cuando voy a casa de mi madre veo antena tres y me vuela la cabeza de lo panfletario y retorcido que llega a ser Vallés. Aunque sea una empresa privada es un derecho constitucional la información veraz.
Todo esto sin entrar en las teles autonómicas del PP que son ruborizantes
#9 soberao
#7 El sindicato CE CE O O m.youtube.com/watch?v=jvydRtfEjVY
#6 Marisadoro
"Tendido Cero" (toros) desde 1986 en televisión Española.
www.rtve.es/play/videos/tendido-cero/
Quel #5 Quel
Falacia de la excepción.
De 30 invitados metes a 29 de izquierdas y a 1 facha, por lo que ya puedes decir que hay pluralidad.
