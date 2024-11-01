Javier Ruiz responde implacable a lo que Mariló Montero dijo de TVE a Broncano: "Debe de ser cosa de la mordaza"  

"No es por ponernos técnicos, ya saben que aquí hay una manía del dato, pero si cuando Mariló hacía la mañana aquí promediaba un 7,1% y Silvia Intxaurrondo está promediando un 20%. Debe de ser cosa de la mordaza". "Vamos a mostrarle a lo que es la paradoja de la mordaza. La paradoja de la censura. De quien dice 'no se puede hablar' y no se puede hablar en TVE pero habla y habla aquí en TVE. La de 'en otros tiempos vivíamos mejor'. Hoy no se puede decir nada, pero se dice, se dice todo y se dice aquí.
Luego la gente se queja de que sube Vox, normal, si solo se habla de los subnormales de ultraderecha.
Con lo que ha ardido el país este verano y de la entrevista de los bomberos ningún debate. La ultraderecha y sus subnormales siempre tienen prioridad en los medios supuestamente de izquierdas y progresistas.
Precisamente tanto Broncano, como el idiota ese que tiene enchufada a su piba en la TV han demostrado lo que decía Montero (con más o menos acierto). Y repiten ambos la estupidez del "No se puede hablar" cuando evidentemente no es lo mismo… » ver todo el comentario
Como cada verano de los incendios ya no se habla y para dentro de unos veranos nos veremos en la misma situación que éste. Al igual que la DANA, que no se ha hecho nada porque el periodo de lluvias pasó y ahora que se acerca peligrosamente uno nuevo veremos hasta qué punto la cosa puede llegar a repetirse...
Por lo que sé hay muchos políticos del PP que son invitados pero no quieren ir para que no les pase como a Feijoo con lo de las pensiones
Cuando voy a casa de mi madre veo antena tres y me vuela la cabeza de lo panfletario y retorcido que llega a ser Vallés. Aunque sea una empresa privada es un derecho constitucional la información veraz.
Todo esto sin entrar en las teles autonómicas del PP que son ruborizantes
De 30 invitados metes a 29 de izquierdas y a 1 facha, por lo que ya puedes decir que hay pluralidad.