Javier Ruiz, al PP tras enterarse de la comisión en contra de RTVE: 'Lo que parece molestar es que no cantemos el 'Cara al sol''

Con recado a Telemadrid incluido (...) "Es el Senado el que está perdiendo la autoridad y está al servicio del PP. ¿Quieren investigar por qué RTVE se ha convertido en líder de audiencia en algunas franjas? ¿Por qué es referencia?", ha planteado Javier Ruiz...
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Debería ser denunciable ante un juez la utilización partidista de una cámara como el senado de una forma tan descarada ... pero ya sabemos como es la otra pata de la justicia de esa mesa del régimen del 78.