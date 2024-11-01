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Javier Ruiz, al PP tras enterarse de la comisión en contra de RTVE: 'Lo que parece molestar es que no cantemos el 'Cara al sol''

Javier Ruiz, al PP tras enterarse de la comisión en contra de RTVE: 'Lo que parece molestar es que no cantemos el 'Cara al sol''

Con recado a Telemadrid incluido (...) "Es el Senado el que está perdiendo la autoridad y está al servicio del PP. ¿Quieren investigar por qué RTVE se ha convertido en líder de audiencia en algunas franjas? ¿Por qué es referencia?", ha planteado Javier Ruiz...

| etiquetas: televisión , la 1 , senado , pp
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4 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
oceanon3d #4 oceanon3d *
Anuncian una comisión estúpida en el senado sobre "uso partidista de instituciones publicas" ... justo la misma semana que se abre juicio por la Kitchen ¿coincidencia o utilización del senado de forma espuria para hacer campaña para el PP?.

Debería ser denunciable ante un juez la utilización partidista de una cámara como el senado de una forma tan descarada ... pero ya sabemos como es la otra pata de la justicia de esa mesa del régimen del 78.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
van a citar a declarar a la cocos!
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Barney_77 #2 Barney_77
No se, podrá pedirle consejo a su novia. No se, un brazo en cabestrillo o algo así queda muy fotogénico
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#3 Pivorexico *
Bien ! pero que el PP y VOX envían a portavoces , que no queden en ridículo , o al menos que no queden como el lerdo de clase .
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menéame