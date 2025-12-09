edición general
Javier Monsalve, al frente de la nueva Dirección General de Artes Escénicas y Música

Este nuevo organismo tiene como función principal el fomento y difusión de la música, el teatro, la danza y el circo y contará con tres subdirecciones generales.

