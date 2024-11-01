Javier Milei gastará USD 72 M en vacunas Covid que casi nadie se aplica

El ministro Lugones impulsa la compra directa de una vacuna cuestionada en EE.UU. Hay resistencia técnica ante posibles denuncias. Son muy costosas y el descarte es alto. estas horas, el Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones intentará doblegar la resistencia de algunos funcionarios para aprobar la adquisición de dos millones de dosis al laboratorio estadounidense Pfizer, con un costo total para el Estado de USD 72 millones; incluso cuando en su país de origen fueron quitadas del esquema de emergencia y su costo total es mas elevado
Una cosa es desechar cuando han caducado, y otra distinta seguir comprando cuando ya no había demanda.
Pero el gobierno de Milei, sigue la linde.
Según pudo saber PERFIL, Lugones forzará la firma de aprobación técnica para dar vía libre a la compra administrativa de otro lote de vacunas anti Covid del laboratorio Pfizer para continuar con el contrato que firmó en 2021 el expresidente Alberto Fernández, en el marco de la emergencia sanitaria.