Javier Milei gastará USD 72 M en vacunas Covid que casi nadie se aplica

El ministro Lugones impulsa la compra directa de una vacuna cuestionada en EE.UU. Hay resistencia técnica ante posibles denuncias. Son muy costosas y el descarte es alto. estas horas, el Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones intentará doblegar la resistencia de algunos funcionarios para aprobar la adquisición de dos millones de dosis al laboratorio estadounidense Pfizer, con un costo total para el Estado de USD 72 millones; incluso cuando en su país de origen fueron quitadas del esquema de emergencia y su costo total es mas elevado