Javier Milei gastará USD 72 M en vacunas Covid que casi nadie se aplica

El ministro Lugones impulsa la compra directa de una vacuna cuestionada en EE.UU. Hay resistencia técnica ante posibles denuncias. Son muy costosas y el descarte es alto. estas horas, el Ministerio de Salud que comanda Mario Lugones intentará doblegar la resistencia de algunos funcionarios para aprobar la adquisición de dos millones de dosis al laboratorio estadounidense Pfizer, con un costo total para el Estado de USD 72 millones; incluso cuando en su país de origen fueron quitadas del esquema de emergencia y su costo total es mas elevado

| etiquetas: milei , kennedy , salud , coronavirus , covid-19
6 comentarios
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
¿Liberales despilfarrando dinero público? Tiene que ser un error. ?(
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 << A pesar de que cesó esa urgencia, el Gobierno de Milei continuó con la importación de las dosis, aunque en su mayoría fueron descartadas por falta de demanda o por vencimiento.>>

Una cosa es desechar cuando han caducado, y otra distinta seguir comprando cuando ya no había demanda.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Pero el gobierno de Milei, sigue la linde.

Según pudo saber PERFIL, Lugones forzará la firma de aprobación técnica para dar vía libre a la compra administrativa de otro lote de vacunas anti Covid del laboratorio Pfizer para continuar con el contrato que firmó en 2021 el expresidente Alberto Fernández, en el marco de la emergencia sanitaria.
devilinside #3 devilinside
#1 ¿Ah, que la motosierra se dejó algo de dinero público?
antesdarle #6 antesdarle
Yo cuando veo a estos incompetentes posar con una motosierra pienso en que la película idiocracia se quedó corta
