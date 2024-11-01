Javelin Anticheat ha frenado 2,39 millones de intentos de hacer trampas en Battlefield 6

La única crítica que tuvo Battlefield 6 antes y durante su debut, fueron los requisitos ligados a la seguridad para su sistema anti trampas Javelin Anticheat. Ahora, dos meses después de su lanzamiento, los jugadores pueden decir que ha merecido la pena. Y es que este paso al frente en cuanto a la seguridad se ha traducido en una grata experiencia de juego dejando a los tramposos al margen. Recordando que el nuevo Call of Duty: Black Ops 7 aprovechó para introducir estos mismos requisitos.