edición general
1 meneos
9 clics

Javelin Anticheat ha frenado 2,39 millones de intentos de hacer trampas en Battlefield 6

La única crítica que tuvo Battlefield 6 antes y durante su debut, fueron los requisitos ligados a la seguridad para su sistema anti trampas Javelin Anticheat. Ahora, dos meses después de su lanzamiento, los jugadores pueden decir que ha merecido la pena. Y es que este paso al frente en cuanto a la seguridad se ha traducido en una grata experiencia de juego dejando a los tramposos al margen. Recordando que el nuevo Call of Duty: Black Ops 7 aprovechó para introducir estos mismos requisitos.

| etiquetas: javelin anticheat , frenar , trampas , battlefield 6
1 0 0 K 16 tecnología
1 comentarios
1 0 0 K 16 tecnología
WcPC #1 WcPC *
Hombre, me siguen matando de un disparo en la cabeza, corriendo entre objetivos, con una arma de francotirador y el tipo dispara sin apuntar...
A ver, que si, tiene muchos menos que el resto de juegos, pero eso de "libre" de trampas...
No sé yo.
0 K 10

menéame