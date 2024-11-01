edición general
9 meneos
77 clics
Jarro de agua fría: la traducción de los AirPods Pro 3 no funcionará en la Unión Europea

Jarro de agua fría: la traducción de los AirPods Pro 3 no funcionará en la Unión Europea

La nueva función de traducción simultánea llega también a modelos anteriores, aunque con una sorprendente restricción geográfica que deja fuera a toda la Unión Europea

| etiquetas: europa , inteligencia artificial , ia , airpods , apple , regulación
8 1 0 K 99 tecnología
10 comentarios
8 1 0 K 99 tecnología
OCLuis #4 OCLuis
Bueno, una oportunidad más para que los chinos les dejen en ridículo. Seguro que ya tienen una alternativa para esto, como para con todo.
2 K 34
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#4 A eso mismo venia, otro fabricante les comera el mercado
1 K 21
salteado3 #6 salteado3
#4 Me llamó la atención hace como un mes que AliExpress estaba lleno de auriculares bluetooth que traducían. Luego entrando al detalle resulta que eran auriculares normales con una app que descarganas que traducía, todos los modelos y marcas te decían que descargaras la misma app, por lo que entiendo que no era nada especial de los auriculares, es cosa de la app, como Apple.

Es habitual que Apple venda con fanfarrias algo que ya existía antes y presente sibilinamente como innovación propia porque le ha dado su toque de manzana.

Es lo que los fans dicen "no han copiado, han cogido la idea y la han mejorado, ahora sí que es bueno".
0 K 16
Gry #8 Gry
#4 Los chinos van a tener el mismo problema para cumplir la legislación europea.

Apple no ha explicado las razones de la restricción europea, pero apunta a conflictos con la regulación de IA y la protección de datos.
0 K 14
Khadgar #3 Khadgar
Supongo que será para evitar que la Unión Europea les obligue a que la función fluida funcione también con otros auriculares que no sean AirPods.
0 K 16
DORO.C #7 DORO.C
Pues nada, que se los metan por donde les quepa.
0 K 10
#10 Patruclo
A ver, no es un problema especifico de Apple por mucho que digan en el articulo. Es un problema de legislacion en la UE con los wereables que puedan realizar traducciones
La traducción automática en gafas o auriculares choca con el GDPR porque la voz es dato personal: grabar o procesarla requiere base legal (normalmente consentimiento). Además, si el sistema implica monitorización sistemática o biometría, puede exigir una evaluación de impacto y medidas extra de protección.
0 K 9
freenetico #2 freenetico
Nunca compraría eso. Y si le pones Andorra, cuela? (es para un amigo)
0 K 9
#9 Grahml *
#2 Pues precisamente yo estaba buscando auriculares que soportarán traducción simultánea mínimamente decente.

Desconocía que Apple había desarrollado esta función, ya que no soy usuario de sus productos busco más opciones Android.

Así que ahora sabiendo que en la UE no implementarán esta tan importante función para mí, definitivamente continuaré con mi Android y me pillaré los Pixel Buds Pro 2 de Google, que tienen plena integración con Google Translate junto con la nueva función de la IA Gemini, que mejora la interpretación de las transcripciones.
0 K 19
#1 AdelmoNobel
Sin usb 3 no hay AirPods
0 K 6

menéame