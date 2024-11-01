·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15354
clics
La doble demagogia sobre el colegio de los hijos de Pablo Iglesias y las cuentas de Canal Red
7375
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
5174
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
4999
clics
Sánchez, a Feijóo: "Repita conmigo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
6180
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
más votadas
342
Charlie Kirk, morir como piensas
413
El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado
444
Feijóo, el falso aristócrata del capital: tres sueldos, mansiones ilegales, y un "no" a la dignidad laboral de 12 millones de trabajadores
437
Estúpidos, malvados y pringados en la vida pública
310
Richard Gere (76 años): “Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
77
clics
Jarro de agua fría: la traducción de los AirPods Pro 3 no funcionará en la Unión Europea
La nueva función de traducción simultánea llega también a modelos anteriores, aunque con una sorprendente restricción geográfica que deja fuera a toda la Unión Europea
|
etiquetas
:
europa
,
inteligencia artificial
,
ia
,
airpods
,
apple
,
regulación
8
1
0
K
99
tecnología
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
99
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
OCLuis
Bueno, una oportunidad más para que los chinos les dejen en ridículo. Seguro que ya tienen una alternativa para esto, como para con todo.
2
K
34
#5
aPedirAlMetro
#4
A eso mismo venia, otro fabricante les comera el mercado
1
K
21
#6
salteado3
#4
Me llamó la atención hace como un mes que AliExpress estaba lleno de auriculares bluetooth que traducían. Luego entrando al detalle resulta que eran auriculares normales con una app que descarganas que traducía, todos los modelos y marcas te decían que descargaras la misma app, por lo que entiendo que no era nada especial de los auriculares, es cosa de la app, como Apple.
Es habitual que Apple venda con fanfarrias algo que ya existía antes y presente sibilinamente como innovación propia porque le ha dado su toque de manzana.
Es lo que los fans dicen "no han copiado, han cogido la idea y la han mejorado, ahora sí que es bueno".
0
K
16
#8
Gry
#4
Los chinos van a tener el mismo problema para cumplir la legislación europea.
Apple no ha explicado las razones de la restricción europea, pero apunta a conflictos con la regulación de IA y la protección de datos.
0
K
14
#3
Khadgar
Supongo que será para evitar que la Unión Europea les obligue a que la función fluida funcione también con otros auriculares que no sean AirPods.
0
K
16
#7
DORO.C
Pues nada, que se los metan por donde les quepa.
0
K
10
#10
Patruclo
A ver, no es un problema especifico de Apple por mucho que digan en el articulo. Es un problema de legislacion en la UE con los wereables que puedan realizar traducciones
La traducción automática en gafas o auriculares choca con el GDPR porque la voz es dato personal: grabar o procesarla requiere base legal (normalmente consentimiento). Además, si el sistema implica monitorización sistemática o biometría, puede exigir una evaluación de impacto y medidas extra de protección.
0
K
9
#2
freenetico
Nunca compraría eso. Y si le pones Andorra, cuela? (es para un amigo)
0
K
9
#9
Grahml
*
#2
Pues precisamente yo estaba buscando auriculares que soportarán traducción simultánea mínimamente decente.
Desconocía que Apple había desarrollado esta función, ya que no soy usuario de sus productos busco más opciones Android.
Así que ahora sabiendo que en la UE no implementarán esta tan importante función para mí, definitivamente continuaré con mi Android y me pillaré los Pixel Buds Pro 2 de Google, que tienen plena integración con Google Translate junto con la nueva función de la IA Gemini, que mejora la interpretación de las transcripciones.
0
K
19
#1
AdelmoNobel
Sin usb 3 no hay AirPods
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es habitual que Apple venda con fanfarrias algo que ya existía antes y presente sibilinamente como innovación propia porque le ha dado su toque de manzana.
Es lo que los fans dicen "no han copiado, han cogido la idea y la han mejorado, ahora sí que es bueno".
Apple no ha explicado las razones de la restricción europea, pero apunta a conflictos con la regulación de IA y la protección de datos.
La traducción automática en gafas o auriculares choca con el GDPR porque la voz es dato personal: grabar o procesarla requiere base legal (normalmente consentimiento). Además, si el sistema implica monitorización sistemática o biometría, puede exigir una evaluación de impacto y medidas extra de protección.
Desconocía que Apple había desarrollado esta función, ya que no soy usuario de sus productos busco más opciones Android.
Así que ahora sabiendo que en la UE no implementarán esta tan importante función para mí, definitivamente continuaré con mi Android y me pillaré los Pixel Buds Pro 2 de Google, que tienen plena integración con Google Translate junto con la nueva función de la IA Gemini, que mejora la interpretación de las transcripciones.