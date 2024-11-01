Jaque mate en Irán [EN]

Washington no puede revertir ni controlar las consecuencias de perder esta guerra. Es difícil recordar un momento en el que Estados Unidos sufriera una derrota total en un conflicto, un revés tan decisivo que la pérdida estratégica no pudiera ni repararse ni ignorarse. Las calamitosas pérdidas sufridas en Pearl Harbor, Filipinas y en todo el Pacífico occidental durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial acabaron revirtiéndose. Las derrotas en Vietnam y Afganistán fueron costosas, pero no causaron un daño duradero a la posición gene