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Jaque mate en Irán [EN]

Jaque mate en Irán [EN]

Washington no puede revertir ni controlar las consecuencias de perder esta guerra. Es difícil recordar un momento en el que Estados Unidos sufriera una derrota total en un conflicto, un revés tan decisivo que la pérdida estratégica no pudiera ni repararse ni ignorarse. Las calamitosas pérdidas sufridas en Pearl Harbor, Filipinas y en todo el Pacífico occidental durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial acabaron revirtiéndose. Las derrotas en Vietnam y Afganistán fueron costosas, pero no causaron un daño duradero a la posición gene

| etiquetas: jaque mate , irán , eeuu , pierde , guerra
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
jm22381 #4 jm22381
El canal de Suez fue el fin del imperio británico y el estrecho de Ormuz va a ser el de EEUU.
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#10 Fookinhellboy
#4 inrereissantei commentariou.
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#3 j-light
A ver si el problema es que Trump ha sido el único que ha hecho caso a los israelíes, porque estos tenían con qué forzarlo, pero que esa guerra no se puede ganar en forma alguna. Mira que llevamos con el run-run de Irán desde hace décadas. Ha sido llegar este señor, haber un poco de ruido de Epstein, y empezar la guerra. Hasta han liberado archivos sobre los OVNI y ha nadie le ha importado.
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Nadieenespecial #17 Nadieenespecial
#7 El articulo es de un neocon imperialista asistente de Bush que lleva décadas intentando que exista esta guerra, se ha llevado un buen chasco. Esta haciendo todo lo posible por que parezca que es solo una venada de trump, lavandose las manos. Total el se ha cambiado de partido
Era el fundador y director de esto en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century conocido entre otras mierdas por ser uno de los principales promotores de la guerra de irak
Por cierto también es el…   » ver todo el comentario
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#5 z1018
Lo que está claro que les ha funcionado para que dejarán de hablar de Epstein, pero el precio va a ser caro, para ellos y para nosotros.
A ver si empieza a escasear el petróleo y el gas para ver cómo evoluciona esto.
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Ñadocu #8 Ñadocu *
El otro día viendo un podcast de uno que es mentalista, que decía que Trump era muy listo. Que a veces hay que aplastarle la cabeza a alguien para que haya paz en el mundo.

Lo que quiero decir es que, me resultó curioso como algo idéntico se puede interpretar de dos maneras totalmente distintas.

Unos creen que Trump es el problema, no la solución.

Otros creen que Trump es la solución al problema.

Me resulta muy curioso, la verdad.

Es como si están asesinando a una niña y unos van con el asesino y otros van con la niña...
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ostiayajoder #15 ostiayajoder
#8 Trump es imbecil.

Todo lo q quiere conseguir lo podria haber conseguido sin romper lazos con sus antiguos aliados ni perder influencia en el.golfoni hacer q el.mundo se prepare para aislar a USA todo lo posible.

Quien piense q es muy listo es q no puede aceptar q alguien tan idiota sea tan poderoso lo cual SOLO significa q no conoce a nadie verdaderamente poderoso.
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Ñadocu #16 Ñadocu
#15 no sé. Yo solo digo que me parece muy curiosa la mente humana y las opiniones.

Tú opinas que es un loco. Otros opinan que es un genio.

youtube.com/shorts/qCwnvhd7Q6Y?is=GnYBwWvGi_ONKNZ2
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#2 colemur
Yo creo que todos tenemos muy claro que el problema es que Trump es un verdadero patán y que la cosa de Irán no tiene solución mientras él esté de por medio.
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efectogamonal #12 efectogamonal
Trump esta usando la guerra de Irán para dar el mayor golpe en la historia el los Esclavos Unidos de Netanyahu.

Como en "La Casa de Papel", pero a lo bestia, en la puta Casa Blanca.

Ahí lo dejo {0x1f525}
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Catapulta #7 Catapulta
Un poco exagerado el artículo. Está derrota nos ha costado más a los demás que a USA. USA tiene tornillos que apretar si le van mal dadas. Pero Europa? Japón? Argentina? México? Cuando USA gana perdemos todos y cuando USA pierde perdemos todos.
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Ed_Hunter #13 Ed_Hunter
#7 era la potencia dominante en Arabia, siendo la mayoría de países de la zona protectorados de USA, con la región sembrada de bases militares y siendo su divisa la única aceptada en el comercio del petróleo. Ahora ya no tiene nada de eso.
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#6 minossabe
Iba a por la estocada final y ha salido con un cornazo en los mismísimos.
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#11 rafeame
#6 se han llevado un Morante
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Kafkarudo #9 Kafkarudo
La guerra es entre Israel e Irán.
EE.UU. es solo una herramienta que tiene Israel para atacar a sus enemigos.
Lo que pasó ahora es solo una batalla de muchas que se vendrán.
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#14 perica_we
si los convoys los escolta USA, Irán ataca....
si esos convoys los escoltan navíos militares de francia, UK, alemania,.... ¿les atacarán?
cierto que no creo que hagan pasar 100 petroleros al día, pero si Irán ataca a francia, UK, alemania,... u otro pueden verse empujados a ponerle tropas a USA-Israel en una invasión a irán?
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menéame