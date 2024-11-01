Jaque mate en Irán [EN]

Washington no puede revertir ni controlar las consecuencias de perder esta guerra. Es difícil recordar un momento en el que Estados Unidos sufriera una derrota total en un conflicto, un revés tan decisivo que la pérdida estratégica no pudiera ni repararse ni ignorarse. Las calamitosas pérdidas sufridas en Pearl Harbor, Filipinas y en todo el Pacífico occidental durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial acabaron revirtiéndose. Las derrotas en Vietnam y Afganistán fueron costosas, pero no causaron un daño duradero a la posición gene
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Era el fundador y director de esto en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century conocido entre otras mierdas por ser uno de los principales promotores de la guerra de irak
Por cierto también es el… » ver todo el comentario
A ver si empieza a escasear el petróleo y el gas para ver cómo evoluciona esto.
Lo que quiero decir es que, me resultó curioso como algo idéntico se puede interpretar de dos maneras totalmente distintas.
Unos creen que Trump es el problema, no la solución.
Otros creen que Trump es la solución al problema.
Me resulta muy curioso, la verdad.
Es como si están asesinando a una niña y unos van con el asesino y otros van con la niña...
Todo lo q quiere conseguir lo podria haber conseguido sin romper lazos con sus antiguos aliados ni perder influencia en el.golfoni hacer q el.mundo se prepare para aislar a USA todo lo posible.
Quien piense q es muy listo es q no puede aceptar q alguien tan idiota sea tan poderoso lo cual SOLO significa q no conoce a nadie verdaderamente poderoso.
Tú opinas que es un loco. Otros opinan que es un genio.
youtube.com/shorts/qCwnvhd7Q6Y?is=GnYBwWvGi_ONKNZ2
Como en "La Casa de Papel", pero a lo bestia, en la puta Casa Blanca.
Ahí lo dejo
EE.UU. es solo una herramienta que tiene Israel para atacar a sus enemigos.
Lo que pasó ahora es solo una batalla de muchas que se vendrán.
si esos convoys los escoltan navíos militares de francia, UK, alemania,.... ¿les atacarán?
cierto que no creo que hagan pasar 100 petroleros al día, pero si Irán ataca a francia, UK, alemania,... u otro pueden verse empujados a ponerle tropas a USA-Israel en una invasión a irán?