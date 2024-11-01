edición general
Japón lanza sets de monedas conmemorativas por el 40 aniversario de 'Bola de Dragón'

La Casa de la Moneda de Japón anunció la emisión de un par de sets conmemorativos de monedas para celebrar el 40 aniversario del fenómeno manga Dragon Ball, que incluye una medalla de plata con la imagen de su protagonista, Goku.

5 comentarios
Aergon #5 Aergon
¿Para cuando las de Mortadelo y Filemón o Superlopez? Ya estamos tardando.
dunachio #1 dunachio
¿Se pueden comprar desde España?
Aguarrás #2 Aguarrás *
#1 Imagino que habrá que usar un de las webs "proxy" de estas que compras allí y te lo mandan ellas.
Pero vamos, estoy seguro que de va a haber bofetadas por ellas.
Pd: Ni un mísero enlace a la web de la institución que la vende ha puesto el vago del redactor... ¬¬
Wir0s #4 Wir0s
#2 En teoría buscando un poco se supone que es esta pagina, pero no he encontrado nada en ella

www3.mint.go.jp/front/en
