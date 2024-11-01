Japón lanza sets de monedas conmemorativas por el 40 aniversario de 'Bola de Dragón'

La Casa de la Moneda de Japón anunció la emisión de un par de sets conmemorativos de monedas para celebrar el 40 aniversario del fenómeno manga Dragon Ball, que incluye una medalla de plata con la imagen de su protagonista, Goku.
| etiquetas: dragon ball , bola de dragón , banco de japón , monedas conmemorativas
Pero vamos, estoy seguro que de va a haber bofetadas por ellas.
Pd: Ni un mísero enlace a la web de la institución que la vende ha puesto el vago del redactor...
www3.mint.go.jp/front/commodity/0000/1202510802/
www3.mint.go.jp/front/commodity/0000/1202510204/
www3.mint.go.jp/front/en