James Petras: el académico radical que la 'izquierda' mundial decidió ignorar

Su crítica a Imperio, de Hardt y Negri, rechazaba la idea de que el poder se hubiera dispersado en redes sin fronteras. Para Petras, las empresas multinacionales seguían dependiendo de Estados fuertes, y las alianzas militares seguían siendo instrumentos decisivos de dominación. La moderada respuesta a la muerte de Petras revela lo que está sucediendo en el mundo intelectual. Pone claramente de manifiesto el avanzado estrechamiento del espacio intelectual. Las universidades celebran la innovación mientras desalientan la disidencia...