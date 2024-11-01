Jaime de los Santos (PP) pregunta al Gobierno cuántas mujeres han cometido violaciones con penetración

El diputado del Partido Popular Jaime de los Santos ha registrado una pregunta escrita al Gobierno para que el Ministerio de Igualdad aporte datos y cifras sobre las “violaciones con penetración realizadas por mujeres”. Un supuesto escenario alarmista en el que se han incrementado este tipo de violaciones de forma “alarmante”, según De los Santos. La pregunta se registró en el Congreso el pasado 1 de septiembre y, en su justificación, el diputado alega que durante el primer trimestre de 2025 se denunciaron 1.242 violaciones...
| etiquetas: partido popular , ley trans , mujer , agresión sexual
Lo de llevar bolsas de compra a la mujer de Rajoy, le tuvo que afectar.
En este caso el debate de las mujeres trans que mantienen el pene es irrelevante puesto que las agresiones sexuales con penetración no suelen ser en el ámbito de la pareja (puede pasar pero no es lo común) no se aplicará normalmente la ley integral de la violencia de genero (porque solo aplica cuando se es pareja, expareja o análoga relación). Por lo que no importa que sean mujeres desde nacimiento, o mujeres desde el registro, en… » ver todo el comentario
Si quieres poner el foco en ese caso, cojonudo, se ve que lo que importa, no son las estadísticas.
Pero en todo caso habría que debatir ¿quién penetró a quién?