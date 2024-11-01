edición general
Jaime de los Santos (PP) pregunta al Gobierno cuántas mujeres han cometido violaciones con penetración

El diputado del Partido Popular Jaime de los Santos ha registrado una pregunta escrita al Gobierno para que el Ministerio de Igualdad aporte datos y cifras sobre las “violaciones con penetración realizadas por mujeres”. Un supuesto escenario alarmista en el que se han incrementado este tipo de violaciones de forma “alarmante”, según De los Santos. La pregunta se registró en el Congreso el pasado 1 de septiembre y, en su justificación, el diputado alega que durante el primer trimestre de 2025 se denunciaron 1.242 violaciones...

Cehona #1 Cehona
Siempre ponen a los mejores en el PP
Lo de llevar bolsas de compra a la mujer de Rajoy, le tuvo que afectar.
1 K 29
#2 chavi
No le veo futuro a elmundotoday. Pueden ir buscando otro empleo
1 K 23
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo *
Lo que quieren encontrar no lo van a conseguir porque la penetración puede ser con el propio miembro, con la mano o con otro objeto. Y además la penetración es una de las condiciones necesarias para que se llame violación.
0 K 13
devilinside #6 devilinside
¿A este retrasado le pagamos el sueldo de diputado?
0 K 12
arturios #5 arturios *
Pero según sus datos* hay un gran aumento de casos.

* Fuentes: University of my tanned balls, El MundoToday, El Mundo, OKDiario y varios medios que acaban en []digital.es
0 K 12
Mikhail #12 Mikhail
#5 No mezcles el Mundo Today con esa piara de panfletos tergiversadores y mentirosos. >:-(
0 K 8
Casiopeo #7 Casiopeo
Un imbécil esférico, Imbécil le mires por donde le mires.
0 K 11
#4 Inno
Que absoluta mediocridad de políticos...
0 K 10
Cantro #9 Cantro
Se refiere a mujeres legales, como la militar Francisco José
0 K 10
Battlestar #8 Battlestar
A riesgo de los negativos... ¿Qué tiene de malo la pregunta?

En este caso el debate de las mujeres trans que mantienen el pene es irrelevante puesto que las agresiones sexuales con penetración no suelen ser en el ámbito de la pareja (puede pasar pero no es lo común) no se aplicará normalmente la ley integral de la violencia de genero (porque solo aplica cuando se es pareja, expareja o análoga relación). Por lo que no importa que sean mujeres desde nacimiento, o mujeres desde el registro, en…   » ver todo el comentario
0 K 10
elGude #10 elGude
#8 Si se da 1 caso por cada 100.000 casos es irrelevante. El resto, los 99.999 casos son hombres.

Si quieres poner el foco en ese caso, cojonudo, se ve que lo que importa, no son las estadísticas.
1 K 21
LázaroCodesal #11 LázaroCodesal
#8 Acto seguido preguntó al ministerio de sanidad el porcentaje de hombres con quistes ováricos.
1 K 15
Battlestar #13 Battlestar *
#11 El delito de violación con penetración puede cometerse usando un pene, los dedos, o un palo. Si una mujer, o un hombre, da igual, te mete el dedo por el culo sin tu consentimiento es una violación con penetración. Si una mujer le mete los dedos a otra mujer, por ejemplo, sin su permiso también es una violación con penetración.
0 K 10
DarthMatter #3 DarthMatter *
Así, a bote pronto, el único caso documentado y filmado que me viene a la mente es el de Sonia Braga contra Clint Eastwood, a principios de los 90.
( www.filmaffinity.com/es/film450303.html )

Pero en todo caso habría que debatir ¿quién penetró a quién?
0 K 7

