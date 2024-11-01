edición general
Jaime de los Santos compara a Irene Montero con los nazis: "Me recuerda a la Alemania de los años 30"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha comparado este jueves a la dirigente de Podemos Irene Montero con los nazis alemanes de los años 30 del siglo pasado. Durante un acto sobre el 8M organizado en el Congreso por el PP, De los Santos ha compartido coloquio con la activista cubana Rosa María Payá. De los Santos ha arremetido primero contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Nos dan consejos y se hacen los graciosos, como la ministra de Igualdad que intenta comparar el asesinato sistemático...

#1 Leon_Bocanegra
Si se pareciese un poco, solo un poco, a los nazis de los años 30, contaría con tu voto, so majara!!
4 K 53
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Menudo ejercicio de proyección.
0 K 12
#3 MenéameApesta
Payá no será familia del disidente cubano al que se cargó Carromero cuando conducía borracho y enfarlopado por las calles de la Habana?
0 K 12
JackNorte #5 JackNorte
Todo sabemos que si vieras a algo parecido a un nazi lo apoyarias , como haceis con Netanyahu.
0 K 12
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Y el subnormal fascista este es vicesecretario de Educación e Igualdad :palm:
0 K 10

