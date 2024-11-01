Jaime de los Santos compara a Irene Montero con los nazis: "Me recuerda a la Alemania de los años 30"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha comparado este jueves a la dirigente de Podemos Irene Montero con los nazis alemanes de los años 30 del siglo pasado. Durante un acto sobre el 8M organizado en el Congreso por el PP, De los Santos ha compartido coloquio con la activista cubana Rosa María Payá. De los Santos ha arremetido primero contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Nos dan consejos y se hacen los graciosos, como la ministra de Igualdad que intenta comparar el asesinato sistemático...