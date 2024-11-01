edición general
1 meneos
 

Jaén se despide de Luis Berges rememorando su legado y su huella en la ciudad

Jaén continúa conmocionada por la reciente pérdida del arquitecto Luis Berges, que ha fallecido hoy a los 100 años de edad. A lo largo del día de hoy, continúan sucediéndose diferentes muestras de cariño procedentes de diferentes autoridades tanto a nivel local como provincial y autonómico. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha puesto en valor su esfuerzo y su compromiso, “claves para la puesta en valor del patrimonio histórico jiennense”. “Ha sido y seguirá siendo una figura fundamental para entender nuestra tierra, ya...

| etiquetas: arte , arquitectura , cultura , jaén
1 0 0 K 12 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 12 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... que su trabajo y su huella están profundamente presentes a lo largo y ancho de la provincia”, ha afirmado. Por su parte el Ayuntamiento de Jaén, que le nombró Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la ciudad, ha trasladado el pésame a la familia: “una persona querida que deja un legado excepcional y que ha defendido Jaén”. Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, quien ha expresado el “profundo pesar” que vive la capital por el fallecimiento del arquitecto. “Nos deja tras una prolífica vida de entrega a la capital a la que tanto brindó y a la que tanto quiso”, ha asegurado el regidor. Ha recordado también a sus familiares, que “han disfrutado de Berges, quien centenario mantenía una lucidez y vitalidad asombrosas”...
0 K 12

menéame