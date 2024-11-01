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La izquierda unida herida

Esta vez la fuerza negociadora la tiene IU. Por número de militantes, por estructura, porque tiene 840 concejales, 62 alcaldías... Podemos tiene 3 concejales solo suyos. Adelante Andalucía, 8. Antonio Maíllo, el líder de IU y candidato ya proclamado de Por Andalucía sin primarias, dijo públicamente con toda la ironía, que ellos ya tienen candidato, programa electoral y campaña de voluntarios, que Podemos nunca se fue del grupo, que simplemente no se vayan. La generosidad de la que habla Podemos se traduce en puestos de salida...

| etiquetas: elecciones , andalucía
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1 comentarios
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
sí, quien sólo tiene 3 concejales en toda Andalucía está exigiendo puestos de salida para continuar en la coalición... jajá, qué asco dan en Pablemos!
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menéame