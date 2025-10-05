Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones

Desde esta madrugada de domingo, una decena de personas han perdido la vida en ataques del Ejército israelí. Cinco de ellos han sido abatidos por las tropas cuando intentaban volver a sus casas en Ciudad de Gaza. Allí, supuestamente, las autoridades militares habrían ordenado detener la operación para ocuparla, pero, solo durante el día de ayer —y después de que todas las partes aceptaran el plan para poner fin a la guerra del presidente estadounidense Donald Trump—, el Ejército mató a 40 personas en la capital.