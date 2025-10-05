edición general
Israel sigue bombardeando Gaza pese a las negociaciones

Desde esta madrugada de domingo, una decena de personas han perdido la vida en ataques del Ejército israelí. Cinco de ellos han sido abatidos por las tropas cuando intentaban volver a sus casas en Ciudad de Gaza. Allí, supuestamente, las autoridades militares habrían ordenado detener la operación para ocuparla, pero, solo durante el día de ayer —y después de que todas las partes aceptaran el plan para poner fin a la guerra del presidente estadounidense Donald Trump—, el Ejército mató a 40 personas en la capital.

Huaso #1 Huaso
Para sorpresa de… nadie!
Y tengo serias dudas de que se alcance un fin de las negociaciones.
Aluflipas #2 Aluflipas
El estado terrorista de Israel nunca quiso negociar nada que no sea más robo de tierras palestinas y del resto de paises vecinos.
