"Israel paga a influencers hasta 7.000 dólares por publicación"

En Revista de Prensa vamos hasta Israel, donde el Gobierno habría pagado por difundir mensajes proisraelíes, según 'Middle East Monitor'. El medio señala que el Gobierno busca dominar el espacio informativo mediante una red de 'influencers' y con la manipulación de algoritmos y contenido mediante inteligencia artificial. Hasta 7.000 dólares ha pagado por publicación en TikTok o Instagram, mientras que otro contrato asciende a 6 millones de dólares.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Imaginate cuanto le paga a Abascal para que vote en Europa el 98'7% de las veces a favor de medidas sionistas

Imaginate cuanto cobran PP, PSOE, Vox, Aliança catalana, junts y PNV para que no se regule la vivienda
JackNorte #2 JackNorte
Me gustaria ver la lista de gente que ha cobrado eso.
sotillo #3 sotillo
#2 Y que no los eliminen después
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#2 Charlie Kirk hasta lo dijo que los donantes israelíes cumplian todos los estereotipos y cuando se bajó de la causa israelí le pegaron un tiro
#4 Katos
Como les contacto?. Puedo mandar SMS o post de Facebook con normalidad.
