"Israel paga a influencers hasta 7.000 dólares por publicación"

En Revista de Prensa vamos hasta Israel, donde el Gobierno habría pagado por difundir mensajes proisraelíes, según 'Middle East Monitor'. El medio señala que el Gobierno busca dominar el espacio informativo mediante una red de 'influencers' y con la manipulación de algoritmos y contenido mediante inteligencia artificial. Hasta 7.000 dólares ha pagado por publicación en TikTok o Instagram, mientras que otro contrato asciende a 6 millones de dólares.
| etiquetas: israel , redes sociales , sionismo
Imaginate cuanto cobran PP, PSOE, Vox, Aliança catalana, junts y PNV para que no se regule la vivienda