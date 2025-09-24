Israel no permitirá que Flotilla entre en área de guerra

"Tenemos otra propuesta para la flotilla Hamás-Sumud: si no constituye una provocación ni beneficia a Hamás, tienen la libertad de descargar cualquier ayuda que depositen en cualquier puerto de un país vecino, fuera de Israel, desde donde pueda ser transferida pacíficamente a Gaza", escribió el ministerio israelí de Asuntos Exteriores en la red social X. "Israel no permitirá que naves entren en una zona de combate activa ni que violen un bloqueo naval legítimo. ¿Se trata de ayuda o provocación?", añadió.
1. Ya se pretende depositar fuera de Israel. En Gaza concretamente, que no es Israel bajo ningún concepto.
2. Ya se está transfiriendo pacíficamente a Gaza desde los puertos de los que ha partido la flotilla. Lo que hay que evitar es que pongáis vuestras sucias manos sionistas sobre esa ayuda.
No hay área de guerra. Hay área de destrucción llevada a cabo por Israel. Guerra es que te respondan, no que te arrasen. En las guerras hay dos bandos. Que les preguntes a sus abuelos y bisabuelos si había Guerra entre Hitler y los judíos.
La flotilla no se llama Hamás-Sumud. Creo que esto lo saben.
No hay nada de "zona de combate activa" en aguas de Palestina. Hamás no tiene ni una simple… » ver todo el comentario