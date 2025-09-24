edición general
Israel no permitirá que Flotilla entre en área de guerra

Israel no permitirá que Flotilla entre en área de guerra

"Tenemos otra propuesta para la flotilla Hamás-Sumud: si no constituye una provocación ni beneficia a Hamás, tienen la libertad de descargar cualquier ayuda que depositen en cualquier puerto de un país vecino, fuera de Israel, desde donde pueda ser transferida pacíficamente a Gaza", escribió el ministerio israelí de Asuntos Exteriores en la red social X. "Israel no permitirá que naves entren en una zona de combate activa ni que violen un bloqueo naval legítimo. ¿Se trata de ayuda o provocación?", añadió.

JackNorte #1 JackNorte
En area de genocidio.
sotillo #11 sotillo
#1 Que se lo digan a la fragata italiana
Ovlak #2 Ovlak
tienen la libertad de descargar cualquier ayuda que depositen en cualquier puerto de un país vecino, fuera de Israel, desde donde pueda ser transferida pacíficamente a Gaza
1. Ya se pretende depositar fuera de Israel. En Gaza concretamente, que no es Israel bajo ningún concepto.
2. Ya se está transfiriendo pacíficamente a Gaza desde los puertos de los que ha partido la flotilla. Lo que hay que evitar es que pongáis vuestras sucias manos sionistas sobre esa ayuda.
#10 guillersk
#2 Israel es potencia ocupante, así que si es israel
TooBased #4 TooBased
"Déjenla en un país vecino, así se quedará fuera y jamás llegará a los hambrientos palestinos que estamos matando, como están esperando cientos de camiones llenos de ayuda en la frontera"
#3 tyrrelco
Como si la mierda seca con ojos esa sentada en el consejo de ministros israelí dejase pasar alguna ayuda. Pedazo de mierda con patas.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
No quieren testigos
#6 alfinal
Palestina es un país vecino de Israel. La flotilla no tiene ningún interés en ir a Israel.

No hay área de guerra. Hay área de destrucción llevada a cabo por Israel. Guerra es que te respondan, no que te arrasen. En las guerras hay dos bandos. Que les preguntes a sus abuelos y bisabuelos si había Guerra entre Hitler y los judíos.

La flotilla no se llama Hamás-Sumud. Creo que esto lo saben.

No hay nada de "zona de combate activa" en aguas de Palestina. Hamás no tiene ni una simple…   » ver todo el comentario
Priorat #9 Priorat
Para que los masacren cuando vayan a recoger lo que lleva la flotilla, ¿no?
loborojo #8 loborojo
Lo que diga un genocida no importa, están sedientos de sangre y son capaces de todo; pero ya no tienen crédito y los yanquis son viejos y drogados
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
pues va para alla tambien un barco italiano y español, que tampoco se ponga muy farrucos que a ver si enarbolan la cruz templaria y lian la de deus vult
