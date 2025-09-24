Israel no permitirá que Flotilla entre en área de guerra

"Tenemos otra propuesta para la flotilla Hamás-Sumud: si no constituye una provocación ni beneficia a Hamás, tienen la libertad de descargar cualquier ayuda que depositen en cualquier puerto de un país vecino, fuera de Israel, desde donde pueda ser transferida pacíficamente a Gaza", escribió el ministerio israelí de Asuntos Exteriores en la red social X. "Israel no permitirá que naves entren en una zona de combate activa ni que violen un bloqueo naval legítimo. ¿Se trata de ayuda o provocación?", añadió.