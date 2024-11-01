edición general
25 meneos
38 clics
Israel libera a cuatro activistas retenidos en la Flotilla y envía al resto a una prisión en el desierto

Israel libera a cuatro activistas retenidos en la Flotilla y envía al resto a una prisión en el desierto

Los cuatro parlamentarios italianos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, que pretendían llevar ayuda a Gaza pero que fue interceptada por el Ejercito israelí este jueves, han sido trasladados al aeropuerto de Tel Aviv y tomarán un vuelo regular hacia Roma, anunció el ministerio de Exteriores italiano. Por otro lado, según informó este viernes a EFE Loubna Yuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, los 473 tripulantes detenidos por las autoridaes israelíes fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto.

| etiquetas: israel , flotilla , palestina , gaza , genocidio
20 5 0 K 190 actualidad
8 comentarios
20 5 0 K 190 actualidad
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
473 secuestrados
Ya podemos dejar Israel como un solar, siguiendo su propio protocolo

Por cierto 48 barcos mas, van para alli
Toca empezar a apoyar todo esto desde las calles
15 K 161
Ramen #3 Ramen
Retenidos no, secuestrados en un acto de piratería al asaltar barcos de países con los que no está en guerra en aguas internacionales
9 K 94
Andreham #2 Andreham
Que devuelvan los rehenes o habrá que bombardear Tel Aviv hasta los cimientos.
6 K 76
Ludovicio #7 Ludovicio *
Los "despistados" que aún dicen que esto es una guerra contra el terrorismo que respondan a esta pregunta:
¿Cual es la excusa que le da derecho a Israel para detener a la tripulación de unos barcos que ni estaban en su territorio ni iban a su territorio?
1 K 21
#8 z1018
#7 detener no, secuestrar como ha hecho Hamas.
Y es un secuestro porque ha sido en aguas internacionales
2 K 28
#4 Suleiman
Curioso,solo los italianos. Está pasando factura a España por su posicionamiento.
1 K 16
mariKarmo #5 mariKarmo *
#4

4 parlamentarios italianos

Habían muchos italianos más en la flotilla.
2 K 28
#6 Suleiman
#5 Ok... supongo que tendrán más peso y no se la querrán jugar.
0 K 13

menéame