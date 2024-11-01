Israel libera a cuatro activistas retenidos en la Flotilla y envía al resto a una prisión en el desierto

Los cuatro parlamentarios italianos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, que pretendían llevar ayuda a Gaza pero que fue interceptada por el Ejercito israelí este jueves, han sido trasladados al aeropuerto de Tel Aviv y tomarán un vuelo regular hacia Roma, anunció el ministerio de Exteriores italiano. Por otro lado, según informó este viernes a EFE Loubna Yuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, los 473 tripulantes detenidos por las autoridaes israelíes fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto.