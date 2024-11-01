Israel libera a cuatro activistas retenidos en la Flotilla y envía al resto a una prisión en el desierto

Los cuatro parlamentarios italianos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla, que pretendían llevar ayuda a Gaza pero que fue interceptada por el Ejercito israelí este jueves, han sido trasladados al aeropuerto de Tel Aviv y tomarán un vuelo regular hacia Roma, anunció el ministerio de Exteriores italiano. Por otro lado, según informó este viernes a EFE Loubna Yuma, abogada de Adalah, el equipo jurídico de la Flotilla, los 473 tripulantes detenidos por las autoridaes israelíes fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto.
Ya podemos dejar Israel como un solar, siguiendo su propio protocolo
Por cierto 48 barcos mas, van para alli
Toca empezar a apoyar todo esto desde las calles
¿Cual es la excusa que le da derecho a Israel para detener a la tripulación de unos barcos que ni estaban en su territorio ni iban a su territorio?
Y es un secuestro porque ha sido en aguas internacionales
4 parlamentarios italianos
Habían muchos italianos más en la flotilla.