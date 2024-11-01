Israel y su larga lista de vulneraciones del derecho internacional

La reforma del registro de ONG llevada a cabo por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y de Lucha contra el Antisemitismo obligará a decenas de ONG que trabajan en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza a cerrar. Con esta reforma, 37 organizaciones humanitarias han perdido su licencia desde el 1 de enero de 2026 y a partir de marzo deberán dejar de funcionar en estos territorios, según anunció el 30 de diciembre el Gobierno israelí.