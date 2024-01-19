edición general
Por qué Israel financió a Hamás: lo que no te cuentan

Por qué Israel financió a Hamás: lo que no te cuentan  

@AymeRoman habla en #noobstante con Nader Subuh, abogado español de ascendencia palestina cuyos abuelos fueron expulsados durante la Nakba, acerca de cómo Israel habría intervenido en la política interna palestina con el fin de dividir y criminalizar su resistencia. Entrevista completa en youtu.be/53DTVGWKI00?si=YIWiuWn3i3y3NUro

| etiquetas: israel , financió , hamás , entrevista , no obstante
4 comentarios
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
¿Y esto lo saben los de Hamás, palestinos, iraníes, miembros de Hezbollah, y hutíes de Yemen?
riska #2 riska
Que bien lo explica todo este Señor.
Qué lastima de seres humanos el pueblo gazati. Qué injusticia tan grande. El holocausto se ha quedado pequeño al lado de esta tragedia.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Lo que no te cuentan ...

Que esto lo contó Josep Borrel, cuando era responsable de la diplomacia de la UE, y salió en los medios mayoritarios.
elpais.com/internacional/2024-01-19/borrell-acusa-a-israel-de-haber-fi
#1 manolo_tenaza *
Cualquier mierda sobre Israel me sirve para ganar karma y seguir irritando al rojerío
