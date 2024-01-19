Por qué Israel financió a Hamás: lo que no te cuentan  

@AymeRoman habla en #noobstante
con Nader Subuh, abogado español de ascendencia palestina cuyos abuelos fueron expulsados durante la Nakba, acerca de cómo Israel habría intervenido en la política interna palestina con el fin de dividir y criminalizar su resistencia. Entrevista completa en youtu.be/53DTVGWKI00?si=YIWiuWn3i3y3NUro
Qué lastima de seres humanos el pueblo gazati. Qué injusticia tan grande. El holocausto se ha quedado pequeño al lado de esta tragedia.
Que esto lo contó Josep Borrel, cuando era responsable de la diplomacia de la UE, y salió en los medios mayoritarios.
elpais.com/internacional/2024-01-19/borrell-acusa-a-israel-de-haber-fi