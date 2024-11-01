edición general
"Israel es un estado criminal, y a la mayoria de la sociedad israelí no le preocupa el genocidio"

El diputado y portavoz de IU Enrique Santiago interviene en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para relativa al desastre humanitario que se está viviendo en la Franja de Gaza (Núm.Exp. 161/002265 )

MasterChof #1 MasterChof
Lo puede decir más alto, pero no más claro... aunque a las alimañas del PP a las que hace referencia les entre por un oído y les salga por otro.
Pepa56 #5 Pepa56
Tiene toda la razón, el que quiera entender que entienda.
Skiner #7 Skiner
#5 Esta claro que los retrata a los babosos de la derecha Española.
EsUnaPreguntaRetórica #8 EsUnaPreguntaRetórica *
¿Entiendes el significado de la palabra"mayoría"?

Edit: me tiene ignorado :clap:
Skiner #2 Skiner *
No se porque este señor tiene la potestad de hablar en nombre de la sociedad Israelí. :shit:
Habrá de todo: gente que no le preocupa, gente fanática que lo apoya y gente que no esta de acuerdo en absoluto con las matanzas de unos locos.
Yo no sería tan atrevido.
#3 me_gusta_tocar_tetas
Hay que hacerle caso a este hombre porque es comunista y los comunistas tienen experiencia en genocidios. Revisen la historia.
Skiner #4 Skiner
#3 Si revisas la historia nadie se salva el hombre siempre hace salvajadas, solo hace falta el tiempo necesario :troll:
MasterChof #6 MasterChof *
#3 no, hay que hacer caso a los que quieren dejar claro que les gusta tocar tetas. Tienen pinta de ser unos eruditos
