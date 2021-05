Israel difunde un vídeo de hace 3 años en Siria atribuyéndoselo a un ataque actual de Hamás sobre suelo israelí  

Tanto la BBC como el New York Times han recordado este lunes el caso como ejemplo de desinformación. También la hay en el campo palestino, pero no de fuentes oficiales. Según el portavoz del primer ministro israelí esto sería Gaza: así pondría Hamas en riesgo la vida de los civiles, decía en un tuit reciente. Pero el vídeo no es de Palestina, sino de Siria. Y además es de hace casi tres años.