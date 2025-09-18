edición general
Un barco con armas para Israel atraca en el puerto de València

El barco ha llegado a las 11 horas, pertenece a la naviera Maersk, se llama Nysted Maersk. Pasará menos de un día (22 horas) en el Puerto de València y lleva a bordo componentes de aviones de combate F-35 que son los que utiliza el ejército de Israel en los bombardeos de la Franja de Gaza. La previsión es que el material de guerra se entregue a la empresa 'Israel Aeropace Industries Ltd' tras ser descargada en el puerto israelí de Haifa el 4 de octubre.

4 comentarios
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Y los estibadores son de Cuenca y la gente de soporte.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pero si Mazon sigue gobernando...no espero nada de los Valencianos. Dejaron morir a mas de 200 vecinos y se pasan poe el forro todo los del PP.
plutanasio #3 plutanasio
#2 excepto en canarias, que tienen aduana propia, los puertos dependen del gobierno central
Lamantua #1 Lamantua
Pedro dice cosas y hace lo contrario. Siempre fiel. :troll:
