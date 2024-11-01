edición general
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cruzado el Atlántico acompañado de su esposa Melania Trump para visitar a la familia real británica en el Castillo de Windsor. Una visita que, sin duda alguna ha resultado polémica desde el minuto uno, ya que las numerosas faltas de protocolo han marcado su encuentro con los reyes Carlos III y Camila. Patrycia Centeno, experta en protocolo, ha relatado punto por punto cuáles han sido las faltas que el líder republicano ha cometido.

themarquesito #4 themarquesito
No me hace falta una experta en protocolo para saber que Trump es un impresentable
4 K 76
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#4

Trump queda como un bruto hasta en la competición de pillar al gorrino engrasado de Villagañanes del Monte.
1 K 39
Dragstat #10 Dragstat
#4 parece que da votos, y cada vez más políticos se suben al carro. Debe de ser lo que quiere mucha gente, o al menos les da igual.
0 K 19
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Supongo que será broma, pero esto teóricamente es Trump escoltado por la policía británica.  media
1 K 26
Uda #3 Uda
Todo es un puto esperpento..
Los estirados británicos y los garrulos yankees.
1 K 18
#5 Suleiman
El se cree el rey y hace lo que se sale de los cojones... Actitud chulesca y prepotente.
0 K 14
Romfitay #2 Romfitay
Sorprendente.
0 K 12
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
Entre impresentables anda el juego.
0 K 11
#6 Khanbaliq
Pues es un impresentable pero no por romper las normas que dicen que un siervo no puede ponerse al nivel de un rey.

Sin querer, ha sido el más antisistema del mundo.
0 K 8
azathothruna #7 azathothruna *
Por un lado apruebo que le tiren mierda a El Zanahorio, GRINGO MODELO.
Por otro, por que seguir la corriente a los LIDERES de la perfida albion?
0 K 8
#11 lordban
Lo de tocar... Si se lo hace al de Arabia que tiene pena de muerte no va a hacérselo al de UK... www.youtube.com/shorts/cdDKTfAUjW4
0 K 7
#12 Ricochet
¿Cuantas ha incumplido Pedro Sánchez en lo que lleva gobernando en España?
0 K 6

