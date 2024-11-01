Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cruzado el Atlántico acompañado de su esposa Melania Trump para visitar a la familia real británica en el Castillo de Windsor. Una visita que, sin duda alguna ha resultado polémica desde el minuto uno, ya que las numerosas faltas de protocolo han marcado su encuentro con los reyes Carlos III y Camila. Patrycia Centeno, experta en protocolo, ha relatado punto por punto cuáles han sido las faltas que el líder republicano ha cometido.
| etiquetas: trump , protocolo , windsor
Trump queda como un bruto hasta en la competición de pillar al gorrino engrasado de Villagañanes del Monte.
Los estirados británicos y los garrulos yankees.
Sin querer, ha sido el más antisistema del mundo.
Por otro, por que seguir la corriente a los LIDERES de la perfida albion?