Breve explicación apoyo derecha española al sionismo

No soy muy bueno escribiendo pero tengo buena memoria de datos inconexos y a veces ato cabo sin querer.

Estos días se me vino a la cabeza un escándalo que hubo en 2023 o 2024 de fundaciones y asociaciones "amigos de Israel" que habían montado muchos políticos y que tenían influencia en España y Europa. He intentado recabar información y artículos pero creo que en esta web hay mejores personas para realizar esa tarea.

Con este artículo, solo pretendo iluminar y recordar cosas de la hemeroteca, que para eso está.

Al hacer una búsqueda en Google encontré estas noticias de infolibre:

27 oct 2023 — Tres gobiernos del PP financian con dos millones en seis meses a una ONG del jefe del lobby proisraelí ... Isabel Díaz ...

3 jun 2022 — Friends of Israel Initiative, la organización internacional sin ánimo de lucro que el expresidente, lanza un durísimo ataque contra Naciones Unid.

Esta de lamarea:

www.lamarea.com/2020/05/15/los-vinculos-de-la-extrema-derecha-espanola

Aquí se menciona a Aznar, Gallardón, Almeida, que Casado fue uno de los fundadores....

Me topé con un apellido, Hatchwell, y al hacer la búsqueda en meneame aparecieron unos 15 envíos, de esta persona relacionado con Ayuso y que es promotor de Nacho Cano.

Ahí dejo la pista si alguien quiere crear un artículo en condiciones, no este batiburrillo de ideas.