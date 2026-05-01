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Israel desembarca en Grecia a 168 detenidos de la flotilla con ayuda a Gaza y retiene a dos para interrogarlos en su territorio

Los activistas han permanecido 40 horas en el mar bajo custodia israelí. A su llegada a Grecia, han denunciado golpes y disparos al intentar impedir la separación de Thiago Ávila y Saif Abu Keshek. Según sus testimonios, varios participantes han sido agredidos y arrastrados por la cubierta del barco con las manos atadas a la espalda. Israel considera a Saif “sospechoso de afiliación a organización terrorista” y Thiago, acusado de “actividad ilegal”.

| etiquetas: israel , flotilla , sumud , grecia , agresion
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4 comentarios
5 0 0 K 55 actualidad
mmlv #2 mmlv
Piratas y secuestradores, pero barra libre en Europa, les dejarán ganar Eurovisión para premidr sus crímenes
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Terroristas acusando de terrorismo a quienes les plantan cara.
1 K 22
Solinvictus #1 Solinvictus *
Si tú ética es tu religión y tú dios causo dos genocidios, por qué nos extrañamos?
1 K 17
Dene #4 Dene
El gobierno español debería estar ya deteniendo del mismo modo a todos los isrealies en España... para interrogatorios por terrorismo.
hay que tratarles exactamente igual
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menéame