Israel desembarca en Grecia a 168 detenidos de la flotilla con ayuda a Gaza y retiene a dos para interrogarlos en su territorio

Los activistas han permanecido 40 horas en el mar bajo custodia israelí. A su llegada a Grecia, han denunciado golpes y disparos al intentar impedir la separación de Thiago Ávila y Saif Abu Keshek. Según sus testimonios, varios participantes han sido agredidos y arrastrados por la cubierta del barco con las manos atadas a la espalda. Israel considera a Saif “sospechoso de afiliación a organización terrorista” y Thiago, acusado de “actividad ilegal”.